Sajtóközleményben reagált szatmárnémeti polgármesteri hivatala az EKÉ-vel veló perről szóló cikkünkre

A Transindex 2020. szeptember 18-án megjelent Babos Krisztina által jegyzett, több valótlanságot tartalmazó cikkével kapcsolatban Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala az alábbiakat tartja fontosnak közölni:



1. A Szatmárnémeti EKE a város polgármesteri hivatalától 2004 óta bérel a Kazinczy (Stefan cel Mare) 6. szám alatt egy 60 négyzetméteres irodát havi 10 lejes bérleti díj fejében, turisztikai információs iroda működtetése céljából.



Tekintettel arra, hogy az irodát nem rendeltetésszerűen használták, illetve az utóbbi időben egyáltalán nem használták, az önkormányzat pert indított a szerződésszegés miatt. Szatmárnémeti polgármesteri hivatala egyébként rendszeresen ellenőrzi az ingatlan-bérleti szerződések betartását, és amennyiben szerződésszegés esete áll fenn, intézkedéseket tesz a magán- vagy jogi személy bérlőkkel kapcsolatban. Így volt ez az EKE esetében is, amikoris 2019. május 6. és június 4-e között öt fényképekkel dokumentált és különböző napszakokban (reggel, délelőtt, délután) végezett ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szervezet egyáltalán nem használja az ingatlant.



Megjegyzendő, hogy az EKE székhelye Szatmárnémetiben a Majláth (Aurel Popp) utca 14. szám alá van bejegyezve. Hamis tehát az az állítás, melyet a tendenciózus cikk címe sugall miszerint a szervezet ezáltal az utcára kerülne.



2. A cikkel sugalltakkal ellentétben a két entitás közötti jogvita előtt és után is nyitottak voltunk és vagyunk az EKÉ-vel való együttműködésre. Példa erre a szatmárnémeti kerékpárút-hálózat és biciklikölcsönző rendszer kiépítéséről szóló tervekkel kapcsolatos konzultáció (2018), illetve a Belváros övezeti városrendezési terve, vagy a Szamos-part korszerűsítéséről és hasznosításáról szóló tervekkel kapcsolatos egyeztetések (2020).



3. Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala ezután is nyitott a szatmári civil társadalommal való őszinte és szakmai párbeszédre.



Szerk. megj.: A cikkünk megjelenése előtt az ügy kapcsán megkerestük kérdésünkkel szatmárnémeti polgármesterét, de nem kaptunk választ.

