A Központi Választási Iroda tisztázta, hogy mikor lesz érvényes egy szavazat

A szeptember 27-ei helyhatósági választásokon akkor is érvényes a szavazat, ha a bélyegző széle meghaladja a négyzet határvonalát, amennyiben nyilvánvaló a szavazó szándéka - közölte péntek este a Központi Választási Iroda (BEC).



A BEC döntése értelmében egy szavazat érvényes ha:

- a Votat bélyegzőt egyetlen négyzet belsejébe nyomták;

- a bélyegző széle meghaladja a négyzet határvonalát, amennyiben nyilvánvaló a szavazó szándéka (akkor is, ha a bélyegző csak érint egy négyzetet);

- a bélyegzőt egy négyzetre nyomták, és megjegyzéseket írtak a szavazólapra (a bélyegző helye a fontos, a szöveg nem számít);

- a bélyegzőt rányomták egy négyzet belső részére, majd több más helyre a szavazólapon, anélkül, hogy érintenének más négyzeteket.



A BEC határozata szerint egy szavazat érvénytelen, amennyiben:

- a szavazólapon nem lelhető fel a szavazókörzet ellenőrző pecsétje;

- a szavazólap modellje eltér a törvényesen elfogadott formától;

- a szavazólapra nem nyomták rá a Votat bélyegzőt;

- a szavazólap két vagy több négyzetére nyomták rá a Votat bélyegzőt (akkor is, ha egyes pecsétnyomokat a szavazó megpróbált érvényteleníteni);

- a szavazólapra a négyzeteken kívül ütik a Votat bélyegzőt úgy, hogy az egyetlen négyzet körvonalát sem érinti;

- a Votat pecsét két, vagy több négyzet körvonalát érinti.(agerpres)

