Új hidat adtak át Csernátonban

Péntek délután avatták fel Csernáton Kandia falurészt a községközponttal összekötő hidat. A száz évre szóló beruházás megépítését Kovászna Megye Tanácsa támogatta - tájékoztat a megyei önkormányzat sajtószolgálata.



„Összefogással épült ez a híd, falurészeket köt össze, ugyanakkor a közösség összetartozását is jelképezi. Ahol van egyetértés, ahol van összefogás, ott fejlődés is van” – hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntőjében.





fotó: Kocsis B. János

„Ez a híd is jelképe annak, hogy nekünk, kisebbségben élő magyar közösségként csak akkor van jövőnk, ha együtt, egy célért dolgozunk. Ez adjon erőt a mindennapokhoz” – fogalmazott Fábián Sándor, Csernáton polgármestere, megköszönve mindazoknak, akik támogatták a híd felépítését. Mint rámutatott, a közel 800 ezer lejes munkálatot a megyei önkormányzat tulajdonában levő, Kovászna Megyei Út és Híd Rt. végezte, a hídon dolgozó munkások jórésze csernátoni, akik szívvel lélekkel dolgoztak, hogy időben elkészüljenek.Épp időben lett kész a híd, ettől a tanévtől az óvoda átköltözött a Farkas-kúriába, így fontos lett ez az útvonal a kisgyerekes családoknak is, ugyanakkor betakarítás ideje van és a gazdák is sokat használják a Csernáton-patakán átívelő hidat” – tette hozzá Kovács Ödön megyemenedzser.A szalag átvágása után a munkások leszerelték a közlekedni tilos táblát és megindult a forgalom a Csernáton-patakán átívelő betonhídon, amely 5 méter széles, 4 méter magas, nyílásmagassága 10,3 méter.