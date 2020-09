Pár százan tüntettek az iskolai maszkiviselés ellen Bukarestben, illetve az ország nagyobb városaiban

Nagyjából 200-300 résztvevője lehetett annak a tüntetésnek, amelyet szombat délutánra hirdettek az iskolai maszkviselés ellen Bukarestben - tájékoztat a g4media.ro.



A tudósítás szerint az Egyetem térre szervezett megmozduláson a tüntetők olyan feliratokat emeltek a magasba, mint Hagyjátok lélegezni a gyerekeket! vagy Maszkok és ketrecek nélkül az iskolákban! A tüntetésen állítólag részt vett a maszkviselés ellenességéről ismert Oana Lovin és Codruța Cerva, akik az utóbbi időben intenzíven népszerűsítik a Sputnik orosz propaganda oldal román változatát. A tüntetők természetesen nem tarották be a járvány megelőzésére vonatkozó szabályokat: nem csak maszkot nem viseltek, a távolságot sem tarották egymástól a résztvevők. A digi24 tudósítása szerint részt vett a tüntetésen a maszkiviselés ellen már a TIFF-en is felszólaló Cristi Puiu filmrendező, illetve Carmen Tănase színésznő is.



A beszámoló azt is megjegyzi, hogy a Bukaresti tüntetéssel egy időben Nagyváradon a December 1 parkba, illetve és Gyulafehérváron a prefektúra épülete előtt is összegyűlt néhány személy az iskolai maszkviselés ellen tüntetni.



Frissítés: Az Agerpres tudósítása szerint néhány tucat ember tüntetett Kolozsváron és Temesváron szombaton.



Temesvár központjában több tucat ember gyűlt össze. Egy petícióra gyűjtenek aláírást, amit az oktatási miniszterhez akarnak eljuttatni, mert szerintük a maszkviselés "káros hatással van a kisgyerekekre". Temesváron már hét elején is volt egy tüntetés.



Kolozsváron 30-40 ember gyűlt össze a központban. A csendőrök megpróbálták feloszlatni a csoportot azon a címen, hogy nem jelentették be a tüntetést, hogy nem volt maszkjuk, és nem tartották be a kötelező fizikai távolságot. A tiltakozók "paródiának" és "disznóságnak" titulálták azt, ami az iskolákban történik, és azt mondták: ilyen körülmények között nem lehet tanulni.



Ludovic Orban miniszterelnök úgy reagált a tüntetések hírére, hogy "úgy tűnik, mintha egyesek nem szeretnék gyerekeiket'.



"A szülők elsöprő többsége egyetért a maszk viselésének kötelezettségével, és mi, akik felelősek vagyunk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését, támogatjuk ezt a módszert. Sajnálom, hogy vannak olyanok, akik úgy tűnik, mintha nem szeretnék a gyerekeiket. A maszk viselése és az oktatással kapcsolatos egyéb intézkedés, az egészség védelmét szolgálja, a gyerekeket védik a vírustól" - mondta Orban. (agerpres/hotnews.ro/g4media.ro)

