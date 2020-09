„Folytatni kell a megkezdett munkát” – Szatmár megyei településeket látogatott meg Kelemen Hunor

Tasnádi és nagykárolyi látogatást követően érkezett szombaton Szatmárnémetibe Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, hogy támogatásáról biztosítsa a szatmári jelölteket: Pataki Csaba megyei tanácselnök- és Kereskényi Gábor polgármesterjelöltet.



A megyeközpontban tartott sajtótájékoztatón Pataki Csaba szólt elsőként. Mint azt kifejtette, Tasnádon és Nagykárolyban járva jól látszott a különbség, hogy milyen egy olyan város, ahol sürgősen változtatásra van szükség és milyen az, amelyet az RMDSZ csapata vezet. „Folytatni akarjuk a megkezdett munkát azokon a településeken, ahol az RMDSZ van vezető pozícióban, de sok olyan település is van, ahol rátermett jelöltjeink várnak arra, hogy átvegyék az irányítást és pozitív változást hozzanak”. A megye helyzetével kapcsolatban elmondta: 300 milió eurót pályáztak meg, melyet infrastruktúra-fejlesztésre szánnak, így hamarosan látványos eredményeket mutathatnak be.



Kereskényi Gábor az eddigi kampányról beszélt. Három hét alatt több ezer szatmárival találkozott, akiknek egyértelmű volt az üzenetük: elégedettek a polgármesterrel és csapatával, és a munka folytatására voksolnak. „Az RMDSZ csapatnak van jövőképe és vannak megoldásai. Egyes jelöltek inkompetensek, vagy nincs önkormányzati tapasztalatuk, vagy csak a saját gazdasági érdekeiket nézik. Mi eddig is a szatmáriakért dolgoztunk és ezt tesszük a következő négy évben is. Egy élhetőbb, szebb városért dolgozunk, amelyre minden szatmári büszke lehet” - mondta a polgármester.



Kelemen Hunor szövetségi elnök a nap folyamán látottakkal kapcsolatban elmondta: itt az ideje, hogy Tasnád ne a kifogások, hanem a megoldások városa legyen, ahol a közösségépítésből és pályázati támogatások lehívásából is tízesre vizsgázó Tóga István négy év alatt csodákat tehet. Pozitív példa a várostól nem messze található Nagykároly, ezt a szintet kell megcélozni.

Szatmárnémeti kapcsán arról beszélt, hogy négy éve azt ígérték, hogy a városnak az RMDSZ színeiben egy olyan polgármestere lesz, aki felemeli a várost, aki a szürke, elfeledett településből a régió meghatározó fontosságú központjává alakítja. Ezt pedig sikerült teljesíteni. Nőtt az életszínvonal, látványos infrastrukturális beruházások zajlanak, hidak épülnek, utcákat újítanak fel. A koronavírus-járvány ideje alatt az országban káosz volt, ám ott, ahol az RMDSZ vezette a települést, rend.



Szatmár megyében is jó irányba változtak a dolgok négy év alatt. Pataki Csaba munkájára a határozott fejlődés volt a jellemző, ellentétben az előző mandátumban tapasztaltakkal. „A világban sok minden tőlünk függetlenül történik, gondoljunk csak a napjainkat meghatározó járványra. De abba, hogy mi történik településünkkel a következő négy évben, igenis van beleszólásunk. Részt kell venni a szavazáson és támogatni az RMDSZ jelöltjeit, mert mindenfelé rátermett, jó csapatok indulnak a választásokon” - mondta Kelemen Hunor.



Hangsúlyozta: ahol kontinuitás van, ott fejlődés is van, ezért kell támogatni azokat a jelölteket, akik polgármesteri vagy tanácselnöki funkciót betöltve várják a választásokat. „Romániára nyolc éve a politikai instabilitás volt a jellemző, ennyi idő alatt tíz kormány vezette az országot. Ez idő alatt nem voltak igazán jelentős beruházások, az EU-s támogatásokat sem sikerült megfelelő arányban felhasználni. Most a választásokat követően stabilitásra van szükség, hiszen 80 milliárd euró áll majd rendelkezésre - melynek fele egyébként visszatérítendő hitel -, ezt viszont jól kell elkölteni, hogy valóban fejlődjék az ország” - érintette az ország helyzetét is beszédében a szövetségi elnök.



„Sokan kérdezik, hogy egészségügyileg milyen kockázata van annak, ha elmennek szavazni. Én mindenkinek azt mondom: ha a szabályokat betartjuk, akkor nincs nagyobb veszély, mint amikor elmegyünk kenyeret venni, vagy barátainkkal sörözünk egyet” - mondta Kelemen. (közlemény)



