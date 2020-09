Futószalagon kinevezett nagykövetek – Johannis 31 megbizatást írt alá

Klaus Johannis elnök a visszahívott nagykövetek helyére kinevezte utódaikat. A G4Média közölte annak a 31 magasrangú diplomatának a nevét és szakmai tevékenységük összefoglalóját, akik az elnöki kinevezést követően elfoglalhatják helyeiket Románia nagykövetségeinek élén. A budapesti román nagykövet, Marius Lazurca Magyarországot Mexikóval fogja váltani, de sok más érdekes nevet lehet fölfedezni a megbízott diplomaták között. Mutatjuk a listát, a kinevezett misszióvezetők rövid szakmai életrajzával.



OROSZORSZÁG: Cristian Istrate - biztonsági kérdésekre, a NATO-ügyekre és a fegyverkezés és fegyverzet-ellenőrzésre szakosodott. Nagyköveti diplomáciai ranggal rendelkezik 2019 óta. 2013-tól Románia állandó képviselője a bécsi nemzetközi szervezeteknél. 2006-2011 között nagykövet volt Oslóban, majd a Külügyminisztérium Stratégiai Ügyek Főosztályának főigazgatója 2011-2013 között. Idegen nyelvek: angol, francia, spanyol. 1964-ben született.



HOLLANDIA: Lucian Fătu - európai ügyek és bilaterális kapcsolatok szakértője. Meghatalamazott miniszteri diplomáciai rangot visel 2007 óta. Jelenleg az EU intézményi ügyek és külkapcsolatok igazgatóságán dolgozik. Nagykövet volt Vilniusban (2001-2004), Helsinkiben (2006-2011) és Athénban (2013-2019). Idegen nyelvek: angol, francia. 1959-ben született.



MAGYARORSZÁG: Gabriel Șopandă – Európa és Közel-Kelet szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van 2017 óta, jelenleg ankarai misszióvezető, ahova 2016-ban nevezték ki. 2002-2007 között a brüsszeli román nagykövetség vezető diplomatája volt, ezt követően pedig 2016-ig a tel-avivi, majd a washingtoni román nagykövetség főmunkatársaként tevékenykedett. Beszélt idegen nyelvek: angol, francia, spanyol, német, olasz. 1976-ban született.



TÖRÖKORSZÁG: Ștefan Tinca – a bilaterális kapcsolatok és politikai elemzések európai szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van 2015 óta, jelenleg politikai főigazgatói tisztséget tölt be a Külügyminisztériumban. Korábban Románia EU-s állandó képviseletén belül dolgozott (1996-2000 és 2002-2006), 2012-2016 között pedig Románia brüsszeli nagykövete volt. Ezt követően 2016-2017 között államtitkári tisztséget töltött be a Honvédelmi Minisztériumban. Idegen nyelvek: angol, francia. 1971-ben született.



EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: Laura Daniela Popescu – európai bilaterális kapcsolatok szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangot szerzett 2017-ben. Jelenleg főmunkatársi pozíciót tölt be a londoni román nagykövetségen 2019 óta. 2009-2014 között a berlini nagykövetségen is dolgozott, majd a Külügyminisztérium Nyugat- és Közép-európai Igazgatóságának igazgatóhelyettesi tisztségét töltötte be (2014-2015), később pedig ennek az igazgatóságnak az igazgatója lett (2017-2019). Az Elnöki Hivatal külpolitikai tanácsadója volt 2015-2017 között. Beszélt idegen nyelvek: német, angol, francia. 1972-ben született.



CIPRUS: Dan-Sorin Mihalache - Románia londoni nagykövete, az Elnöki Kancellária vezetője, parlamenti és európai parlamenti képviselő is volt.

SZERBIA: Silvia Davidoiu - kétoldalú kapcsolatok európai szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van. Jelenleg az oslói román nagykövetségen dolgozik. Korábban több nagyköveti posztot töltött be: Írországban (2004-2008), illetve Ausztriában (2009-2015) volt misszióvezető. A Külügyminisztériumban több vezetői beosztást töltött be, köztük a Nyugat-európai Igazgatóság igazgatója (2001-2002), az Európai Főigazgatóság főigazgatója (2002-2004), a Bővített Európa Főigazgatóságának vezetője volt (2004), az EU Duna régiós nemzeti stratégiai koordinátora - 2016. Idegen nyelvek: angol, német, francia. 1967-ben született.



CSEH KÖZTÁRSASÁG: Antoaneta Barta - kétoldalú kapcsolatok európai szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van. 2017 óta a Külügyminisztérium Európai Kétoldalú Kapcsolatok és Regionális Együttműködési Főosztályának főigazgatója. Korábban a Nyugat- és Közép-európai Igazgatóság igazgatóhelyettese volt (2005-2009), a Pénzügyi, Belügyi és Igazságügyi Igazgatóság igazgatója (2014-2016), az EU Főosztály igazgató-helyettese (2016-2017). Az országon kívül Athénban (2000-2004), illetve Brüsszelben (2009-2014) teljesített diplomáciai szolgálatot. Idegen nyelvek: francia, angol, görög, német. 1976-ban született.



BULGÁRIA: Brîndușa Predescu – kétoldalú kapcsolatok és regionális együttműködés európai szakértője. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van (2010). Jelenleg Románia hollandi misszióvezetője (2016 óta). A Külügyminisztériumban több igazgatói posztot töltött be, köztük az EBESZ Igazgatóságának igazgatója (2006-2008), az EU Duna-régiós stratégiájának különleges feladatait ellátó képviselője (2012-2013), a Kommunikációs Főosztály főigazgatója (2013-2015) volt. A külszolgálatnál Románia bécsi nagykövetségén (1997–2000), a berlini román nagykövetségen (2002–2006) is dolgozott, és nagykövetté való kinevezése előtt a müncheni főkonzuli pozíciót töltötte be (2008–2012). Idegen nyelvek: angol, német, francia, holland. 1967-ben született.



ENSZ: Simona Miculescu - többoldalú kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekre szakosodott kommunikációs szakértő. Nagyköveti diplomáciai fokozattal rendelkezik 2003 óta, jelenleg az ENSZ Belgrádi Irodájának igazgatója (2015 óta). A Külügyminisztérium Sajtókapcsolatok Igazgatóságának igazgatóhelyettese volt (1993-1994), a washingtoni román nagykövetségen teljesített szolgálatot (1994-1998). ), majd a külügyi tárca észak-amerikai igazgatóságának igazgató-helyetteseként működött (1998-1999), az Elnöki Hivatlban (2000-2004), majd az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén (2006-2007) dolgozott. A Kommunikációs és Államdiplomáciai Főosztályt vezette (2007) -2008), majd Románia nagyköveteként az ENSZ New York-i központjában tevékenykedett (2008-2015). Idegen nyelvek: angol, francia. 1959-ben született.



BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA: Anton Păcurețu - Az európai térre szakosodott szakértő - kétoldalú, többoldalú kapcsolatok és politikai elemzések specialistája. A külügyi szolgálatban Szófiában volt román nagykövet (2009-2016), majd szentpétervári főkonzul (2017-2018) volt. Korábban több misszió keretében teljesített szolgálatot - a genfi állandó missziónál (1997-2001), a strasbourgi képviseletnél (2002-2006). Idegen nyelvek: angol, francia, bolgár, orosz. 1966-ban született.



MONTENEGRO: Viorel Ardeleanu - biztonsági kérdésekre szakosodott szakértő. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai ranggal rendelkezik 2005 óta. 2016 óta a Külügyminisztérium Stratégiai Ügyek Főosztályának főigazgatója. Korábban a NATO Igazgatóság igazgatója volt, 2012-2016 között pedig Koppenhágában volt nagykövet. Idegen nyelvek: angol, francia. 1954-ben született.



MACEDÓNIA: Monica Adela Axinte - Két- és többoldalú kapcsolatokra szakosodott szakértő. Miniszteri tanácsosi diplomáciai rangja van (2016), jelenleg igazgatói posztot tölt be a Moldovai Köztársasággal fenntartott kapcsolatok igazgatóságán (2019 óta), a NATO Igazgatóságának szolgálatvezetője volt (2002-2003), az ENSZ állandó New York-i képviseletén (2003-2007), a bécsi állandó missziónál (2008-2012) teljesített szolgálatot; az aszimmetrikus kockázatok osztályának igazgatója (2013-2016) volt. Idegen nyelvek: angol, spanyol, német; 1977-ben született.



ÜZBEGISZTÁN: Daniel Ciobanu - a keleti térségre szakosodott szakértő. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangot szerzett 2019-ben, jelenleg a Külügyminisztérium Keleti Szomszédsági Politikák Hivatalában dolgozik vezetői beosztásban. Moszkvában volt küldetésben (1998-2002 és 2003-2011), majd azerbajdzsáni nagykövet volt (2011-2016). Az utóbbi három évben a Moldovai Köztársaság Igazgatóságának igazgatója (2016-2019), a Keleti Partnerség Irodájának vezetője volt. Idegen nyelvek: angol, francia, orosz; 1969-ben született.



GRÚZIA: Răzvan Rotundu - Az európai térség kétoldalú kapcsolatokra szakosodott szakértője – ezen belül Balkán- és emberi jogok-specialista. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai rangja van (2015), jelenleg helsinki nagykövet (2016 óta), az Európa Tanács és az Emberi Jogok Igazgatóságának igazgatóhelyettese volt (2001), a strasbourgi állandó missziónál teljesített szolgálatot(2001-2006). Az EBESZ Igazgatóságának igazgatóhelyettese (2006-2008), az EBESZ Igazgatóságának igazgatója, az ENSZ genfi irodája melletti állandó misszió munkatársa (2010–2015). Idegen nyelvek: angol, francia, olasz, szerb-horvát. 1968-ban született.



MAROKKÓ: Maria Ciobanu - többoldalú kapcsolatokra szakosodott szakértő (EU, ENSZ). Nagyköveti diplomáciai ranggal rendelkezik (2018). 2009-2015 között az ENSZ genfi központjához kinevezett romániai nagykövetként működött. A Külügyminisztériumban elfoglalt vezetői posztjai közül megemlíthetjük az EU Igazgatóság igazgatóhelyettesi állását (1999-2000), illetve az ENSZ Igazgatóságának, a Speciális Intézmények és a Frankofónia Osztály az igazgatói posztját (2016-2020). 2006-2009 között az Elnöki Hivatal tanácsadója volt. Idegen nyelvek: angol, francia. 1958-ban született.



KANADA: Bogdan Mănoiu - Jelenleg állandó ügyvivői feladatkört teljesít Ottawában (2018 óta). Az Elnöki Hivatal tanácsadója volt európai ügyekben (2011–2014). 2017-2018 között európai ügyekért felelős államtitkár volt. 2009-2011 folyamán a kormány európai ügyekért felelős miniszteri vezetője volt, miniszteri rangban. Hivatásos diplomata, 1995-ben kezdte tevékenységét a Külügyminisztériumban.



ARGENTINA: Dan Petre - történész, a Román Diplomáciai Intézet főigazgatója (2013-2020). Államtanácsos, Emil Constantinescu román elnök diplomáciai kabinetjének vezetője (1996–2000), külügyi államtitkár 2012–2013 során.

MEXIKÓ: Marius Lazurca - Két nehéz misszió - Kisinyov és Budapest - után most Latin-Amerikába küldik. Meghatalmazott miniszteri diplomáciai ranggal rendelkezik (2019), jelenleg a budapesti nagyköveti tisztséget tölt be (2016 óta), Románia vatikáni nagykövete (2006-2010) és kisinyovi nagykövet (2010-2016) volt. Idegen nyelvek: francia, angol, olasz, magyar; 1971-ben született.



AUSZTRÁLIA: Radu Gabriel Safta - Nem európai térségre szakosodott szakértő meghatalmazott miniszteri ranggal (2010), jelenleg a Globális Ügyek Főosztályának főigazgatói tisztségét tölti be (2016 óta), Torontóban főkonzul volt (1998-2002), a konzuli kapcsolatok igazgatóságának igazgatója (2003-2004), Isztambulban főkonzul (2004-2009), pretoriai nagykövet (2009-2016). Idegen nyelvek: angol, francia; 1959-ben született.



INDIA: Daniela-Mariana Sezonov-Țane - Az indiai kultúrára és társadalomra szakosodott szakértő. Diplomáciai diplomáciai diplomát szerzett (2016), jelenleg ideiglenes ügyvivő a nicosiai román nagykövetségen (2017 óta). Az újdelhi román nagykövetségen (1998-1999 és 2000-2004) és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságában is dolgozott (2005-2012 és 2014-2016). Idegen nyelvek: francia, angol és hindi. 1970-ben született.



INDONÉZIA: Dan Bălănescu – Románia jakartai ideiglenes ügyvivője. Miniszteri tanácsosi diplomáciai rangja van (2016), egészen a közelmúltig minisztertanácsosi posztot töltött be az ENSZ Igazgatóságán (2019 óta). Első tanácsos volt a prágai román nagykövetségen (1999-2002), dolgozott az Elnöki Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán (2009-2012), majd Románia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete lett a Litván Köztársaságban, és a Lett Köztársaságba is akkreditálták (2012-2019). Idegen nyelvek: angol, francia és olasz. 1974-ben született.



PERU: Camelia Ion-Radu - a latin-amerikai térségre szakosodott szakértő, minisztertanácsosi diplomáciai ranggal (2019). 2008-ban csatlakozott a diplomáciai testülethez, a Kulturális, Oktatási és Tudományos Kapcsolatok Igazgatóságán kezdte tevékenységét, ahol 2010-ig működött. 2016 óta a Külügyminisztérium Latin-Amerika és a Karibi Igazgatóságán dolgozik. A Santiago de Chilei román nagykövetségen dolgozott, a 2013–2016 közötti időszakban az első tanácsosi beosztása volt. Idegen nyelvek: spanyol, francia, angol. 1975-ben született.



URUGUAY: Ana Voicu - a latin-amerikai térre szakosodott szakértő. A madridi román nagykövetségen teljesített szolgálatot (2001-2005), az EU Főigazgatóságának volt vezérigazgatója (2006-2008), majd Mexikó nagykövete volt (2011-2016). Idegen nyelvek: spanyol, angol, francia, német, arab. 1972-ben született.



FINNORSZÁG: Maria Ligor - Meghatalmazott miniszteri diplomáciai ranggal rendelkezik, több nagyköveti tisztséget töltött be - madridi nagykövet (2006-2011), ottawai nagykövet (2012-2016) volt. Idegen nyelvek: angol, francia, spanyol. 1967-ben született.



VIETNAM: Cristina Romilă - az ázsiai térre szakosodott szakértő, minisztertanácsosi diplomáciai rangban (2018). 2017 és 2018 között az Ázsiai-Csendes-óceáni térség Igazgatóságának igazgatóhelyettesi tisztségét töltötte be, és 2018 óta ugyanazon igazgatóság igazgatói posztját töltötte be. Idegen nyelvek: angol, francia, spanyol. 1978-ban született.



SZENEGÁL: Nicolae Năstase - az afrikai térséggel foglalkozó szakértő. Hivatásos diplomata, tuniszi nagykövet volt (2012-2017). Nyelvek: francia és angol. 1975-ben született.



MALAJZIA: Nineta Bărbulescu - 2010 óta nagyköveti rangban tevékenykedik. Románia ausztráliai nagykövete 2013 óta. A NATO Igazgatóságának igazgatója (2000), államtitkár (2001-2005), az EBESZ ügyekért felelős igazgató (2007-20013). Idegen nyelvek: angol, francia. 1969-ben született.



ALBÁNIA: Octavian Șerban - Az emberi jogok, a kisebbségi jogok szakterületére szakosodott hivatásos diplomata, jelenleg diplomáciai tanácsadói tisztséget tölt be az Emberi Jogok, Kisebbségvédelem és és az Európa Tanácsnál Igazgatósága keretében (2017 óta), a tel-avivi román nagykövetségen (2006-2008), és Románia szkopjei missziójánál teljesített szolgálatot (2012-2017). Idegen nyelvek: angol, francia, héber és görög. 1972-ben született.



IRÁN: Mirela Grecu - Meghatalmazott miniszteri ranggal rendelkezik (2019), jelenleg a Diplomáciai Stratégiák és Politikai Tervezések Igazgatóságán dolgozik (2020 óta), a Közdiplomácia Igazgatóságának igazgatója volt (2013-2020) , a miniszteri kabinet tanácsadója (2011-2013). Idegen nyelvek: angol, francia, olasz. 1972-ben született.



LIBANON: Radu Cătălin Mardare - volt román szenátor a 2004-2008-as törvényhozásban. 2012-2014-ben a román konzuli hivatal vezetője volt Castellon de la Planában, 2014-2018-ban pedig a spanyolországi Sevillában volt főkonzul. (G4media/hírszerk.)







