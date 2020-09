Koronavírusos egy csíkszeredai testneveléstanár és egy óvodai dada is

Megfertőződött a koronavírussal a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola testneveléstanára, illetve a Tulipán óvoda egyik dadája - jelentette be kedden a Hargita megyei prefektúra sajtószóvivője.



Adrian Pănescu elmondta, mivel Csíkszeredában a sárga forgatókönyvet alkalmazzák, a Székely Károly Szakközépiskolában is hibrid oktatás zajlik, így azok a tanulók, akik múlt héten jelen voltak az órákon, és így kapcsolatba kerültek a fertőzött tanárral, online tanulnak a továbbiakban, akik pedig eddig online oktatásban voltak, visszatérnek az iskolába.



Az ügyben járványtani vizsgálat indult, ugyanakkor elrendelték az osztálytermek és a közösen használt helyiségek fertőtlenítését.



A Tulipán óvodát viszont, ahol az egyik dadánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, 14 napra bezárják, itt is járványtani vizsgálat indult és fertőtlenítik a termeket.



A prefektusi szóvivő szerint Hargita megyében eddig négy tanügyi alkalmazott fertőződött meg a koronavírussal, a diákok körében még nem igazoltak megbetegedést. (agerpres)

