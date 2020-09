Arányaiban véve az RMDSZ színeiben indul a legtöbb női jelölt országos szinten

A 2020-as önkormányzati választásokon induló női jelöltek arányát vizsgálta az Expert Forum, a tanulmányból kiderült: arányait tekintve az RMDSZ indítja a legtöbb női jelöltet, maga mögött hagyva az USR és Plus pártokat (amelyeket külön tárgyalnak), a lista legalján a liberálisok állnak.



Mi több, Hargita megye messzemenően az első helyen áll a női jelöltek dobogóján, de jó helyen áll Kovászna megye is, Bákó és Arad megyékkel karöltve.



A felmérés készítői kiemelik, a nők részévételi aránya a román politikában idén is gyenge, nem sokat változott 2016-hoz képest, még úgy sem, hogy új pártok jelentek meg a palettán. Akkor 267 242 jelölt közül 57 149 nő indult, azaz 21,38%-uk volt női jelölt. Idén ez az arány 22.9%.



A felmérés készítői hozzáteszik, hogy 2016-hoz képest most nehezebb az adatokhoz hozzáférni, ugyanis a jelöltek adatbázisában nem publikusak a nemre és életkorra vonatkozó adatok, ezért külön algoritmusok alapján vizsgálták meg az idei önkormányzati választásokon bejegyzett 256 038 jelöltet.



Ami a megyei eloszlást illeti, a felmérés készítői kiemelik: a női jelöltek aránya nem függ a régiótól vagy a fejltettségi szinttől, ilyen típusú összefüggést nem találtak. A legutóbbi helyhatósági választások óta 5 megyében csökkent a női jelöltek aránya, de az eltérés nagyon kevés.





A női jelöltek megyei eloszlásban, a piros vonal ábrázolja a 2016-os adatoktól való eltérést.

Női jelöltek aránya a különböző tisztségek szempontjából.

Női jelöltek aránya a település típusa, illetve megyei tisztségek szempontjából.

A nők aránya a különböző pártok színeiben.

Még fontosabb eredmény talán, hogy nagyon alacsony a nők aránya a polgármesteri és/vagy a megyei elnökségi tisztségek betöltésében, tehát az önkormányzati vezetői pozíciók szempontjából még mindig nagyon rossz az arány a nők szempontjából.Ami a települések szerinti eloszlást illeti, nem meglepő módon a városi önkormáyzatokban nagyobb a nők jelenléte, kiváltképp Bukarestben az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os szavazókörzetekben, Konstancában, Galacon, Jászvásárban és Brassóban.Természetesen az is fontos szempont, hogy egyáltalán hányan vannak bejutó helyeken. A helyi önkormányzatok szempontjából a bejutó jelöltek 50%-a nő, míg a megyei listákon csupán 21%-uk kapott esélyes besorolást.Végezetül pedig a pártok szintjén készítettek felmérést, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb pártokban van a legkisebb esélyük a nőknek valamilyen köztisztviselői szerep betöltésére: a PNL és PSD pártokban a nők aránya kevesebb, mint 20%. Az új pártok (USR és Plus) színeiben átlagosan 25% körüli a nők aránya, míg az RMDSZ-nél ez 27,9%.