A választási hatóság azt kéri, tegyék ingyenessé a mozgóurna igényléséhez szükséges bizonylatot

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) azt kéri az egészségügyi minisztériumtól és az Országos Egészségbiztosító Pénztártól (CNAS), hogy tegyék ingyenessé a mozgóurna igényléséhez szükséges orvosi bizonylat kiállítását.



Az AEP arra figyelmeztet keddi közleményében, hogy a 2006/95-ös törvény 237-es cikkelye értelmében az egészségi állapotról kiállított orvosi bizonylat költségét a biztosított állja. Ez a tény azonban korlátozza a szavazáshoz való jogot - állítja a hatóság.



Az AEP érvelése szerint a nemzetközi jogszabályok és a hazai alaptörvény is kimondja azt az elvet, hogy az általános választójog nem korlátozható származási, vagyoni vagy képességi kritériumok alapján. Ugyanakkor az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet is felhívta a figyelmet arra, hogy minden választópolgárnak, beleértve a fogyatékkal élő állampolgárokat is, gyors és könnyű hozzáférést kell biztosítani a szavazóhelyiségekhez vagy a szavazás alternatív módozataihoz - teszi hozzá az Állandó Választási Hatóság.



A hatóság emlékeztet, hogy azok a választópolgárok, akik mozgáskorlátozottság vagy más betegség miatt nem mehetnek el a szavazóhelyiségbe, írásban, orvosi bizonylat mellékelésével kérhetik a mozgóurnát. A 2020/782-es kormányhatározat 2-es függelékének értelmében ez érvényes azokra is, akik a COVID-19 világjárvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben vannak - szögezi le az AEP.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!