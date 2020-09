RMDSZ: hazugság-kampánnyal próbálják távol tartani a magyar szavazókat Marosvásárhelyen

Az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezete nem kötött semmilyen együttműködési megállapodást a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetével, a Szövetség határozottan cáfolja azt a hazugságot, amelyet a marosvásárhelyi lakosok körében terjesztenek - áll az RMDSZ Maros megyei szervezetének közleményében.



Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke szerint ez az eset is azt mutatja, hogy mekkora nagy szükség van a változásra Marosvásárhelyen. „A kampány utolsó száz méteréhez érkezve politikai ellenfeleink minden eszközt bevetnek: most közösségünket próbálják megvezetni és ellenünk fordítani. Vasárnap egészen biztos, hogy a csalástól sem fognak visszariadni. A tegnapi napon közzétett szórólap, mely szerint az RMDSZ és PNL politikai megállapodást kötött Marosvásárhelyen HAMIS, ahogyan a rajta szereplő aláírásom is! Arra való tekintettel, hogy engedélyem nélkül használták fel az aláírásomat a mai nap folyamán büntetőjogi feljelentést teszek irathamisítás miatt. Egy nem létező dokumentumra tették rá az aláírásomat a tudtomon kívül” - hangsúlyozta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke.



„Dorin Florea és egykori jobbkeze, Claudiu Maior, aki most a polgármesteri tisztségre pályázik azt a látszatot akarják kelteni, hogy nincs tétje a választásnak, mert egyesek már előre eldöntötték, hogy hogyan fog működni a város a választások után. Arra kérek mindenkit, ne dőljenek be ennek a hazugságnak. A választásnak nagyon komoly tétje van, mégpedig az, hogy Marosvásárhelyen végre beindul a fejlődés és emelkedő pályára kerül a város vagy még inkább lemaradunk és elszigetelődünk. Vasárnap arról is döntünk, hogy folytatjuk az eddig megkezdett munkát Maros megyében, vagy arra a rendszerre bízzuk a megyét, amely Marosvásárhely fejlődését megakadályozta 20 éven keresztül. Én bízom közösségünk bölcsességében. Arra bíztatok mindenkit, hogy vasárnap már az első órákban menjünk el szavazni, ne engedjük, hogy csalók kezére kerüljön Marosvásárhely és Maros megye! Győzzön Marosvásárhely és Maros megye” – fogalmazott Péter Ferenc. (közlemény)





