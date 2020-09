Tătaru: nem számítok kijárási tilalommal járó szükségállapotra

Nem számít egy újabb, kijárási tilalommal járó szükségállapot bevezetésére Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, de azt szeretné, hogy mindenki tartsa be a szabályokat a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.



"Én nem számítok egy újabb szigorú karanténra, inkább azt szeretném, hogy mindenki tartson be néhány szabályt. Ha ezeket nem tartjuk be, bármiféle forgatókönyv lehetséges. Ebben a rendkívül nehéz hónapban, amikor egy sor tevékenység újraindult, semmi mást nem kérünk, csak azt, hogy az illető tevékenységekkel kapcsolatban tartsák be a szabályokat" - mondta Tătaru szerdán, a fővárosi Fundeni Intézetben.



Hozzátette, ha nem vigyázunk, nőni fog az esetek száma.



"Minden óvintézkedést betartva napi 1500 körüli szinten tudjuk tartani az új esetek számát, majd október közepétől csökkenésre is számíthatunk. Ha pedig nem tartjuk be ezeket, a napi esetszámok 2000-re emelkedhetnek, és akkor majd tanúi lehetünk annak, hogyan inognak meg a sürgősségi és intenzív osztályok, illetve a járványkórházak" - szögezte le a miniszter.



Szeptember 23-án újabb rekordot ért el a koronavírus-fertőzöttek száma Romániában.(agerpres)

