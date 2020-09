A Fidesznek most már Tőkés és az EMSZ is nemzetáruló

Könnyű mostanság megkapni a nemzetáruló címkét a Fidesztől, na de arra azért nem számítottunk, hogy pont Tőkés László kapja meg. Holott indirekten megkapta, méghozzá nem mástól, mint Potápi Árpád Jánostól, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkárától.



Történt ugyanis, hogy nemrég Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nemrég szépen elmondta, hogy az erdélyi magyarok támogassák az RMDSZ-t most vasárnap.



Az RMDSZ ezzel kampányolt is, minden polgármester- és megyei tancsáelnök-jelölt annak rendje s módja szerint osztotta az üzenetet.



Erre Tőkés László tőle, a Fidesszel szemben szokatlanul karakán módon szólt be mind Semjénnek, mind a Sapientia évmegnyitóján videóüzenetben RMDSZ-nek kampányoló Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnak, kifogásolta, hogy beavatkoznak a romániai választásokba, és elmondta, hogy szerinte az erdélyi magyaroknak nemcsak szavazni, hanem választani is kell, ezért ő az Erdélyi Magyar Néppártot támogatja.



Hétfőn aztán a magyar parlamentben is felpörgött a dolog. A jobbikos Balczó Zoltán a kormányfőhelyettes Semjén Zsoltot kérdezte volna arról, hogy mégis milyen jogon szól bele a magyar kormányzat az erdélyi magyar pártok versenyébe. Balczó szerint ugyanis a kormány felelőtlenül és durván beleavatkozik a romániai választásba. Semjén azonban már nem volt jelen, így a Tőkés László által szintén említett Potápi Áprád reagált helyette, az esetről itt van egy videó, amúgy a magyarországi Alfahír tematizálta a kérdést.







Potápi válaszában azt mondta, a kormányzat nem szeretné semmire rábeszélni az erdélyi magyarokat. "Mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy szerintünk akkor választanak jól az erdélyi magyarok, ha az RMDSZ-re szavaznak. Az elmúlt választásokon az eredmények önmagukért beszélnek: 2016-ban 195 polgármestert választottak meg az RMDSZ színeiben, kilencet az MPP és az EMNP adott összesen. Ahol tanácselnöki széket adtunk, ott öt megyében mind az RMDSZ adta. Mi azt gondoljuk, hogy ha a kihegyezett helyzeteknél, mint Szatmárban vagy Biharban az esélyes jelöltre, azaz az RMDSZ-ére ráindítanak egy magyar jelöltet, azáltal a magyarság esélyeit csökkentik, illetve a magyarság ellen való lépést tesznek meg. Azt gondolom, hogy esélytelen helyzetben semmi értelme jelöltet ráindítani az RMDSZ jelöltjeire" - mondta.



Balczó viszontválaszában azt mondta, hibás ez a gondolkodás, hogy van egy erős párt, és akkor a többi tűnjön el.Szerinte ez ugyanez a versenyellenes logika, amit a Fidesz a média bedarálása, a NER-oligarchák helyzetbe hozása esetén tapasztalható. Szerinte a fideszesek az erdélyi magyarokat arra akarják inspirálni, hogy ne éljenek a szabad választás lehetőségével.



Erre érkezett aztán a frappáns válasz: "Mi úgy látjuk, hogy Biharban és Szatmárban ráindítani egy másik jelöltet az RMDSZ-ére, ez nemzetárulás".



És akkor vizsgáljuk meg hány szinten van ebben az egész sztoriban bukfenc:



- Egyrészt az MPP és az EMNP jófejségből, vagy valamilyen ráhatásból visszaléptek Szatmár megyében, nem veszélyeztetik sem Kereskényi Gábor sem Pataki Csaba győzelmét a város illetve a megyei tanács élére.



- Bihar megyében és Nagyváradon tényleg van jelöltjük, de itt elég mindegy, nagyon-nagyon minimális az esélye, hogy itt az RMDSZ nyerjen.



- Potápi gyakorlatilag azt mondja, hogy a Fideszhez végtelenül lojális Csomortányi "Karlendítő" István és Mezei János, valamint az EMNP-t háttérből terelgető Tőkés László nemzetárulók.



- Ezek szerint akkor a romániai forradalom hőse, az nemzetáruló



- Sőt mi több a Fidesz az Európai Parlamentbe kilenc éven keresztül egy nemzetárulót küldött.



Ki érti ezt már? (hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!