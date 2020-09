3 milliárd euró elvesztését kockáztatja Románia a 40%-os nyugdíjemelés miatt?

Az Európai Bizottság vezető tisztviselői figyelmeztettek, hogy amennyiben érvénybe lép a parlament által elfogadott költségvetés-kiigazítás, Romániától megvonnak mintegy 3 milliárd euró európai támogatást - jelentette ki szerdán Klaus Johannis államelnök, hozzátéve, ez "egy horror forgatókönyv", mivel az ország minősítését szintén le fogják rontani.



"Sajnálatos módon mindkét forgatókönyv lehetséges. Az Európai Bizottság vezető tisztviselői - itt nem kívánok neveket mondani - egyenesen megmondták: ha a parlament által elfogadott költségvetés-kiigazítás hatályba lép, megvonnak tőlünk mintegy három milliárd eurót az ígért európai alapokból, mivel a szerződések több előírását is megszegjük. Ugyanakkor a minősítő ügynökségek biztosan jelentősen rontani fognak az ország minősítésén, ha ezekre az óriási kiadásokra sor kerül. Nem is beszélve arról, hogy ezekre a költségekre egész egyszerűen nincs pénz" - fejtette ki Iohannis a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy a parlament döntése nyomán Románia kockáztatja-e bizonyos európai alapok elvesztését és az országminősítés lerontását.



Hozzátette, ez a forgatókönyv maga lenne a "horror".



"Gondolják el, mi történik, ha több milliárd eurótól elvágnak minket, és emellett az ország minősítését is lerontják. Nekünk már nem is lesz ahonnan pénzt szerezni, mert egy rossz minősítés esetében senki nem akar már pénzt adni. Ez a forgatókönyv maga lenne a horror" - fűzte hozzá az államfő.



A tanári béreket és a nyugdíjpont 40%-os emelését akkor lehet majd csak megvalósítani, miután Románia kilábal ebből a gazdasági válságból és az ország pénzügyei stabilizálódnak, említette meg Johannis.



Azt állította, hogy a költségvetés-kiigazítást "egy felelőtlen PSD által vezetett" parlamenti többség fogadta el.



"Jó volna emelni a nyugdíjakat, a tanárok fizetését, az is, hogy bónuszt kapjanak, mindezeket én is, a kormány is szeretné. A nyugdíjakat már 14%-kal megnövelték. Hiába szeretnénk ennél többet, figyelembe kell vennünk a jelenlegi helyzetet, a pandémiát, a válságot, azt, hogy az állami büdzsén már így is óriási a nyomás. A felelőtlen PSD által vezetett parlamenti többség által megszavazott költségvetés-kiigazítás a GDP 6%-ával terhelné meg jövőre a büdzsét" - szögezte le Iohannis, hozzáfűzve, hogy meg kell várni a megfelelő pillanatot mindezekre. (agerpres)



Kiemelt kép: Andrew Khoroshavin képe a Pixabay -en.

