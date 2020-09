Euronews: a román határrendészek ostorral verik vissza a menekülteket

Nagyon durva esetről számol be az Euronews: még augusztus 19-én történt a dolog, amikor hat szír és egy egyiptomi menekült Belgrádba érkezett, és "segítséget" kértek egy helyi civil szervezettől. Kiderült, a román határrendészek küldték őket oda, miután súlyosan bántalmazták őket. Egyikük lába amputálva volt, ő pedig arról számolt be, hogy saját mankójával ütötték a rendőrök.



A történet nem egyedi eset. Hasonló tapasztalatokról számoltak be más menedékkérők, akik átkeltek Törökországon, Görögországon és Albánián, hogy elérjék a szabadkai menekülttábort.



Az Euronews értesülései szerint a bántalmazottak illegálisan próbálták átlépni a szerb-román határt, a hőkamerák azonban észlelték a dolgot, így elfogták őket. Beszámolóik szerint sötét egyenruhás alakok érkeztek, egyikük kezében ostor is volt. Elmondásuk alapján a magyar rendőrség sem kíméletes, de soha nem volt még arra példa, hogy megkorbácsolják őket. Állítólag egyikük szinte elvesztette a szemét is.



Mint kiderült, a román határtól délre, a Duna mentén egészen az autonóm Voivodína tarományig kialakult az úgynevezett "Balkán-út", ahol a menekültekkel szembeni agresszivitás mindennapi dolog.



Azt nem lehet tudni, hány személyt küldenek vissza a román határról Szerbiába. Egyik szerb civil szervezet szerint naponta legalább ötven embert toloncolnak vissza, egy másik szerint naponta 400-600 ilyen eset is van.



A jelentések szerint többségében kábeleket, és ütőket használnak a határrendészek. De volt olyan eset is, hogy áramütéssel fenyegették, vagy levegőbe lőttek, és így tartóztatták fel őket.





A román határrendészet tagadja a vádakat



Az Euronews megkereste a román határrendészetet, akik tagadták a vádakat, és azt válaszolták: a határon illegálisan átlépő menekülteket a román határőrök a román és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kezelik.



A határrendészeti főfelügyelőség nyilatkozata alapján 2020 első hét hónapjában 1 823 személy lépte át a szerb-román határt illegálisan.





Irena Abdelalem Abdelmaksoud, a kísérő nélküli vagy szétválasztott gyermekekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó menekültügyi szakember az Euronews-nak elmondta, hogy a romániai útvonal egyre népszerűbb a menekültek körében a magyar vagy horvát határon jelentkező nehézségek miatt. Ezekben az országokban a határrendészek által elkövetett visszaélések Brüsszelben is jól ismertek.



„A román rendőrség ilyen típusú brutális viselkedése a menekültek visszaszorítása során ugyanolyan jellegű, mint amelyet először Magyarországon, majd később Horvátországban figyeltek meg” - mondja Abdelmaksoud. Egyesülete tájékoztatást és nyelvtanfolyamokat szervez a menekültek számára, napi interjúkat folytat a határon elutasított és Belgrádba visszatérített emberekkel.



„A szerbiai rendkívüli állapot feloldása után észrevettük, hogy a romániai határról való visszafordított menekültek száma sokkal nagyobb lett, mint a magyarországi határról visszafordulóké. Általában a menedékkérők nem akarnak Romániában megállni, hanem tovább akarnak menni családjukhoz. A szírek és az irakiak többnyire Németországba mennek, míg az egyedül utazó férfiak inkább Franciaországot vagy Belgiumot választják” – mondta Abdelmaksoud.



„Kezdetben könnyebb volt átlépni a román határt, kevesebb volt az ellenőrzés és kevesebb az erőszak. Aztán az idő múlásával egyre több erőszakkal kapcsolatos tanúvallomás gyűlt fel a romániai határátkelések esetében is. Sok különböző csoport ugyanazt állítja. Egyes menekültek azt nyilatkozták, hogy hiába kértek menedékjogot, míg más, csoportosan utazó menekülteknek bátorságuk sem volt, kimondani a „menedék” szót: attól tartottak ugyanis, hogy a rendőrség azt gondolja, mindannyian Romániában akarnak megállni” – foglalta össze a szakember a panaszt tevő menekültek tapasztalatait.



Az erőszak növekedése összefüggésben lehet a menekültek számának növekedésével - állítja Rados Djurovic, a menedékkérők védelmével foglalkozó központ igazgatója, aki szerint Romániából az illegális határátlépő menekültek visszatoloncolása egyre agresszívebb formákat ölt. (euronews, hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!