Com’ON Kolozsvár: a legtöbb szavazatot a diákok egészségügyi oktatása kapta

A helyi közösség fejlesztését célzó, fiatalok által benyújtott 70 kezdeményezésre összesen 8.426 szavazat érkezett 4.079 kolozsvári lakostól a Com’ON Kolozsvár ifjúsági részvételi folyamat során. A szavazás online zajlott, amely szeptember 1-jén kezdődött és szeptember 20-án zárult le.



A kezdeményezések teljes listája megtalálható a Com’ON Kolozsvár weboldalán.



Az online szavazást követően a szavazatszámok alapján legkevesebb 46 kezdeményezés részesül legtöbb 3.500 lejes díjazásban a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa támogatása révén. A díjazott kezdeményezések 2020. szeptember 23 – november 15. között zajlanak majd le.



A legtöbb, 250 szavazatot kapott eMedicine for Youth csapat kezdeményezése 8 és 19 év közötti kolozsvári általános és középiskolás (II-XII osztály) diákoknak szól. A fiatalok egészségügyi oktatásban részesülnek, amelyeket a kolozsvári „Iuliu Hațieganu” Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói tartanak. Az órákat online tartják 7 héten keresztül, a nyolcadik héten pedig a program online versennyel zárul, amelyen a résztvevők ellenőrizhetik tudásukat.



A többi díjazottak olyan témákkal is foglalkoznak, mint a kamaszok és fiatalok tájékoztatása szelektív hulladékgyűjtés vagy mentális egészséggel kapcsolatos információk terén. Véradásra is javasoltak kezdeményezéseket, egy csoport pedig filozófiai műhelymunkákat szervez gyermekek és kamaszok számára. A kolozsvári lakosoknak szórakozást és kikapcsolódást kínálnak olyan kezdeményezések révén is, mint egy ideiglenesen berendezett görkorcsolyapálya vagy vezetett séták az erdőben. A javasolt kezdeményezések a vállalkozástól kezdve a jótékonyságon és az ökológián át az online zaklatás elleni küzdelemig a legkülönfélébbek és a legötletesebbek.



A nyertes kezdeményezések közt szerepel három olyan, amelyet hátrányos helyzetű csoportok javasoltak, és egy, amelynél a kezdeményező csapat tagjai 14-17 éves fiatalok.



A Com’ON Kolozsvár 2020-as kiadására ötletekkel jelentkezők átlagéletkora 22 év, összesen 191 fiatal (14 és 35 év közötti) nyújtott be kezdeményezést.



A fiatalok közt a legnépszerűbb témakörök tehát az Egészség (30), a Tanulás (54), a Részvétel (28), illetve a Támogató környezet (24) volt.



A folyamatról további információk a Com’ON Kolozsvár honlapon, illetve a Facebookon és Instagramon találhatóak. A következő időszakban nyomon lehet követni a nyertes kezdeményezések megvalósítását és ki lehet választani azt az eseményt, amelyen részt szeretnének venni. (közlemény, hírszerk.)



