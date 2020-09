Több önkormányzati jelöltről állapította meg a bíróság, hogy együttműködött a Szekuritátéval

Nyolc, helyi vagy megyei köztisztségre pályázó jelöltről állapította meg a bíróság, hogy együttműködött a Szekuritátéval, többek közt Traian Băsescu volt államfőről is, aki jelenleg Bukarest főpolgármesteri tisztségéért szállt versenybe - közölte csütörtökön a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS).



Kiderült, Szilágy megyében érintett egy magyar politikus is, az EMNP színeiben induló Boros Lajos személyében.



Az ítéletek egy része alapfokú, másik része jogerős.



Traian Băsescu esetében a CNSAS-nak alapfokon adott igazat a bíróság, az ügy jelenleg fellebbviteli fokon a legfelső bíróság asztalán van.



Hasonló a helyzet a Maros megyei Ioan Mărginean esetében is, aki megyei tanácsosi székre pályázik.



A Szilágy megyei tanácsosi tisztségre jelölt Adrian Florin Brie esetében szintén megállapította a CNSAS, hogy együttműködött a Szekuritátéval, az ő ügyét a bukaresti táblabíróság tárgyalja.



Fellebbviteli fokon is elutasították a bírák további öt megyei tanácsos-jelölt óvását, akikről a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács szintén megállapította, hogy együttműködtek a kommunista rezsim titkosrendőrségével, az ő esetükben tehát már jogerős ítélet született az együttműködés tényéről.



A CNSAS azt is közölte, hogy nem kapta meg minden megyei és helyi választási irodától a jelöltlistákat ellenőrzés végett: csak 31 megyéből, 22 megyeszékhelyről, Bukarestből pedig csak az első, a negyedik és az ötödik kerületből küldték el a köztisztségekre pályázók névsorait. A testület így 6678 jelölt adatait kapta kézhez szeptember 24-éig. A 6678 jelölt közül 3491 személy életkoránál fogva kikerült a vizsgálandó jelöltek kategóriájából, mert 1973 után született.



Még korábban írtunk arról, hogy az RMDSZ nagysármási szervezetének elnöke mondott le azért, mert együttműködött a múlt rendszer titkosszolgálatával.



A Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács vizsgálati eredményei nyilvánosak, IDE kattintva lehet majd tanulmányozni őket. (agerpres, hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!