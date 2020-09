Ötödik osztályos diákoknak szervez tehetséggondozó programot a Mathias Corvinus Collegium

Szeptember 30-ig jelentkezhetnek a Sepsiszentgyörgyön tanuló 5. osztályos diákok arra a tehetséggondozó képzési programra, amelyet az önkormányzat és a magyarországi Mathias Corvinus Collegium indít. Ennek a korosztálynak Erdélyben először Szentgyörgyön indítják el a képzést. A cél, hogy olyan többlettudást és készségfejlesztési lehetőséget biztosítsanak a diákoknak, amelyre nem ad lehetőséget a jelenlegi oktatási rendszer.



„Az elmúlt tíz esztendőben a magyar kormány megbízható, kiszámítható partnerünk volt: szintet lépett a nemzetpolitika, és szintet lépett a támogatáspolitika is. Kisebb projektek helyett ma már óvodát, iskolát, egyetemet, a családokat és a gazdaságot is támogatja: a közös jövőnket itt, a Kárpát-medencében. Köszönöm, hogy számíthatunk egymásra, és biztos vagyok benne, hogy közös programjaink, terveink, mint amilyen a tehetséggondozó központ is, sikertörténet lesz!” – fogalmazott Antal Árpád polgármester.



Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott: ezúttal két „kalapot” visel. A miniszterelnökség miniszterhelyetteseként úgy véli, a tehetséggondozó program Kárpát-medencei szintű terjeszkedése kulcsfontosságú a nemzetpolitikában. „Hiszünk a magyar-magyar összetartozásban: bárhol élünk a Kárpát-medencében, egy nemzet vagyunk, és felelősséget kell vállalnunk egymásért, támogatnunk kell egymást. Természetesen, ez nem lenne lehetséges, ha a fogadó oldalon nem állnának kiváló partnerek: az a nemzeti összetartozás, nemzetpolitikai sikertörténet, amit közösen írunk tíz éve, nem működhetne, ha Erdélyben nem lennének olyan polgármesterek, településvezetők, megyei vezetők, akik pontosan úgy gondolkodnak erről a kérdésről, ahogyan mi, Budapesten. Kompetensen, nyitottan, hatékonyan oldanak meg kérdéseket, együttműködve velünk” – mutatott rá.

„Kalapot cserélve”, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnökeként elmondta, a magyarországi Országgyűlés tavaszi döntése értelmében az MCC nemzeti feladatot kapott. „25 éve működő tehetséggondozó intézmény vagyunk, eddig is jelen voltunk, kiváló minőségben és szellemiséggel láttuk el az általános iskolától az egyetem befejezéséig a legtehetségesebb magyar diákok oktatását. Ennek a tehetséggondozó tevékenységnek a kiterjesztésére kaptunk feladatot: az a célunk, hogy a Kárpát-medencében mindenhol olyan egységes képzési rendszert alakítsunk ki, aminek eredményeképpen lesz egy politikai, gazdasági, kulturális elit, ami a legtehetségesebbekből áll, ami nemzetközi porondon is megállja majd a helyét, és amiből az egész magyar nemzet profitálni tud” – szögezte le Dr. Orbán Balázs.



Dr. Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója a sepsiszentgyörgyi partnerek nyitottságát köszönte meg, majd kifejtette: jelenleg Kárpát-medence szerte mintegy 700 diák vesz részt a programban, a cél pedig, hogy bővítsék a létszámot. Számítanak a diákok mellett a tanárokra és a szülőkre egyaránt – nyitottak az ötletekre, javaslatokra, a közös munkára.



A tehetséggondozó képzéseket minden második szombaton tartják majd a sikeresen továbbjutó 25, Sepsiszentgyörgyön tanuló ötödikes diák számára, egyelőre a Székely Mikó Kollégiumban. Kondor Ágota, a Mikó igazgatója, önkormányzati képviselő szerint ez a program a tehetséges gyerekeket egy olyan világba emeli be, ami pluszt hoz az életükbe: általa szintet lép a tehetséggondozás Sepsiszentgyörgyön.



„Kiegészíti azt az oktatást, amit az általános oktatási rendszer és a már meglévő tehetséggondozó rendszerek nyújtanak a diákoknak: érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk abban a korban fejlődhet, amelyben a kíváncsiság természetes életkori sajátossága egy gyereknek. A program nyújtotta modulok interdiszciplinárisak: nem egy síkon fejlesztik majd a diákok tudását, nemcsak a lexikális tudásukat bővítik, hanem kompetenciákat, készségeket fejlesztenek. Hiszem, hogy az oktatásba, a gyerekek fejlesztésébe fektetni az egyik legokosabb döntés” – mutatott rá a szakember.



A képzéssorozat több célcsoportot is érint, hiszen fejleszti a gyerekeket, de a tanárok és szülők is részt vesznek a programban – magyarázta Zsigmond József, önkormányzati képviselő, a program sepsiszentgyörgyi elindításának egyik kezdeményezője. A jelentkezés részletei kapcsán elmondta: az érdeklődő 5. osztályos gyerekek és szüleik a www.fit.mcc.hu oldalon tölthetik ki a megfelelő űrlapot szeptember 30-ig.



Október 3-4. között hozzák meg a szakemberek a döntést, hogy ki kerül be a programba, a képzés pedig október 17-én indul.



„Sokan tartanak attól, hogy beírassák gyerekeiket, mert amúgy is leterheli őket az iskola, de ez a képzés más: már csütörtökön várják a diákok, hogy kezdődjön a szombati élményalapú oktatás, ahol többek között pénzügyi és egészségügyi ismereteket sajátíthatnak el, de lesz robotika, digitális média, jövő- és űrkutatás is a tananyagban” – mondta a képviselő.



Hozzátette: szerveznek majd akadémiát a szülők számára, és konferenciákat a pedagógusoknak is, ezen kívül az MCC minden évben nyári tábort hirdet a Kárpát-medencében működő központok tanulóinak, így a gyerekek megismerhetik egymást, függetlenül attól, hogy Beregszászon, Kecskeméten, Budapesten, vagy éppen Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön tanulnak.



A program költségvetése egy évre 100 ezer euró. Antal Árpád rámutatott: az MCC-vel együtt finanszírozzák a képzéssorozatot, de természetesen az MCC biztosítja a képzéseket, az oktatókat, szakembereket. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!