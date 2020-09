Biztonságos lesz-e a vasárnapi szavazás az RMDSZ-esek szerint?

Kövesdombon folytatta utcafórum sorozatát Soós Zoltán Marosvásárhely független polgármesterjelöltje. A lakókkal arról is beszélgettek, hogy a vírus ellenére senki ne féljen elmenni szavazni vasárnap.



Soós Zoltán szerint ugyanis szavazni biztonságos, hiszen a hatóságok rendkívüli intézkedéseket hoztak, hogy mindenki egészségét megvédjék.



A jelölt szerint a szavazás nem veszélyesebb, mint felszállni a buszra, elmenni bevásárolni vagy találkozni a barátokkal. Készüljön mindenki arra, hogy belépés előtt lázmérést végeznek, mindenhova fertőtlenítőszert helyeznek el. Műanyag panelek is lesznek, elválasztóként a szavazóbiztosokat a szavazóktól, valamint a szavazófülkék között is. A pecséteket minden egyes szavazó után fertőtlenítik. Nincs tehát miért aggódni ha betartjuk az előírásokat. Soós Zoltán azt ajánlja a változást akaró vásárhelyieknek, hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor menjenek el délelőtt szavazni, mert így elkerülhetik a várakozást, a nagy sorokat.



„A Kövesdombon nőttem fel, ismerem az itteni lelkes közösséget és az őket érintő problémákat, hiszen mai napig itt él édesanyám és a gyerekeim is sok időt töltenek itt. Az itt élők is érzik és akarják is a változást. Ez az elmúlt 20 év legfontosabb választása és a tét, hogy elindul-e végre a fejlődés” – fogalmazott Soós Zoltán. Aláhúzta azt is, hogy mindenki változást akar és ehhez most vasárnap ott kell lenni az urnáknál. Az elmúlt 20 évet figyelembe véve, az esély ma nagyobb, mint bármikor és mindenkit arra kért, hogy legyen részese a változásnak.



„Együtt be tudjuk váltani az esélyt, ami itt áll előttünk és elhozzuk Vásárhelyre a változást. Most győzzön Vásárhely!” – tette hozzá.





szenátor, az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosjelöltje szerint a vasárnapi szavazás semmivel sem lesz veszélyesebb, mint elmenni bevásárolni, ügyeket intézni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is: fontos, hogy betartsuk a másfél méteres távolságot,

viseljük helyesen a maszkot úgy, hogy az mind az orrot, mind pedig a szájat takarja

, és használjuk a kihelyezett kézfertőtlenítőket. A szavazókörzetek minden előírást betartanak és amennyiben mi is így teszünk, biztonságban tudhatjuk magunkat és környezetünket., Kolozsvár alpolgármestere, az RMDSZ tanácsosjelöltje elmondta, hogy vasárnap reggel 7-kor nyitnak a szavazóhelyiségek, melyeket a polgármesteri hivatal alaposan fertőtlenít. Minden nagykorú polgár abban a szavazókörzetben szavazhat, ahová szól a személyi igazolványa vagy az ideiglenes lakcímet igazoló okirata. Az utóbbi okirat szeptember 4-e előtti kell legyen.Az alpolgármester hozzátette, ha sor alakulna ki, kötelező a másfél méteres távolság betartása, lehetőség szerint ne zárt térben várakozzunk. A szavazóhelyiségbe belépve a teremfelügyelők lázat mérnek. Figyeljük az utasításaikat, ők azért vannak ott, hogy segítsenek, útbaigazítást adjanak. A kisegítő személyzet ugyanakkor nem érinti meg a személyi igazolványt, az azt leolvasó berendezésbe mindenki a sajátját kell behelyezze, az azonosítás érdekében. Amennyiben tehetjük, legyen nálunk írószer, hogy ezzel is megelőzzük idegen tárgyak érintését.Fontos tudni, hogy a fertőzésgyanús személyek nem léphetnek be a szavazóhelyiségbe, számukra külön, erre a célra alakítanak ki termeket, ahol leadhatják voksukat. Amennyiben mozgóurnát szeretne igényelni, hívja a 0755016091-es telefonszámot. Vasárnap vigyázzunk magunkra, legyünk elővigyázatosak. Menjünk el szavazni, hiszen most döntünk arról, hogy a következő négy évben lesz-e erős helyi és megyei szinten magyar képviseletet.