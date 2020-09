FRISSÍTVE: Bűnvádi eljárás indult a Román Csendőrség vezetője ellen

Bűnvádi eljárást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Bogdan Enescu, a Román Csendőrség vezetője ellen, hivatali hatáskör túllépése miatt - tájékoztatott csütörtökön a DNA.



A DNA arról tájékoztatta az AGERPRES hírügynökséget, hogy az intézmény katonai ügyészi részlege büntetőjogi eljárást indított Bogdan Enescu ellen, aki a tett elkövetésének idején ezredes volt, most pedig a Román Csendőrség meghatalmazott főfelügyelője, hivatali hatáskör folytatólagosan elkövetett túllépése és ebből származó haszonszerzés miatt. Ugyanezen bűncselekmény gyanúja miatt eljárás indult ugyanakkor Constantin Florea dandártábornok ellen is, aki a tett elkövetésekor a Román Csendőrség főfelügyelője volt, jelenleg a Dolj megyei csendőrséget vezeti.



Ionuţ-Cătălin Sindile tartalékos ezredes, a tett elkövetése idején a Román Csendőrség meghatalmazott főfelügyelője és a Mihai Viteazul Román Csendőrtiszti Iskola volt parancsnoka ellen ugyancsak hivatali hatáskör több rendbéli túllépése és ebből származó haszonszerzés miatt indított eljárást a nyomozó hatóság.



Az ügyészek szerint a három gyanúsított 2020 folyamán összesen 79.852 lejt vett fel illetéktelenül, túlórapénzként.



Bogdan Enescu 36.068 lejt, Constantin Florea 15.619 lejt, Ionuţ-Cătălin Sindile pedig 28.165 lejt kért és kapott túlórapénzként - utóbbi kettőnek a kérelmét Bogdan Enescu írta alá utólag, noha ő az állítólagos túlórák ledolgozásának idején az Ilfov megyei csendőrség főfelügyelője volt, tehát közvetlen alárendeltje volt Constantin Floreának is és Ionuţ-Cătălin Sindilenek is - állítja a DNA.



Mint írtuk sajtóértesülések szerint korábban azért idézte be a DNA, mert a vészhelyzet idején jogtalanul vett fel túlóradíjakat és törvénytelenül szerzett pénzt. Enescu akkor tagadta a vádakat.



"Nem fogadtam ügyvédet. Véleményem szerint ártatlan vagyok, az ügyészek tisztázni fogják az ügyet” - nyilatkozta Enescu. Mint most kiderült, az ügyészeknek egyelőre nem sikerült lemosni a Román Csendőrség vezetőjének becsületén ejtett foltot. (hírszerk./agerpres)

