Orban: Kapnak táblagépet a szociális ösztöndíjban részesülő egyetemisták is

Táblagépet kapnak a szociális ösztöndíjban részesülő egyetemisták is - jelentette be a csütörtök esti kormányülés elején Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő szerint a szükséges pénzalapokat, ötvenmillió eurós keretösszegig, európai uniós alapokból fedezik.



Az ülés napirendjén szerepelt egy olyan határozattervezet is, amelynek értelmében meleg ebédet kapnának azok a nyugdíjasok, akiknek havi illetményük nem éri el a minimális nyugdíj szintjét.(agerpres)

