Új parkolóházat adtak át a kolozsvári Monostor negyedben

A kilencedik negyedbeli parkolóházat adta át Kolozsvár önkormányzata a Kalányos/Primăverii utca 8. szám alatt. Így a Kolozsvári Aréna és a Multifunkcionális Sportcsarnok alatt épült parkolóházakkal együtt összesen 11 parkolóháza van Kolozsvárnak.



„Idén mintegy 1000 parkolóhellyel rendelkező, 3 parkolóházat építettünk, ezzel párhuzamosan bádoggarázsokat számoltunk fel, majd a felszabadított területet zöldövezetté alakítottuk át. A Kalányos utca 8. szám alatti parkolóház környéken 110 bádoggarázst bontottunk le” - számolt be a projektről Oláh Emese alpolgármester.



Az RMDSZ tanácsosjelöltje elmondta, az ötszintes, két alagsorral, földszinttel és két emelettel rendelkező parkolóház 267 hellyel rendelkezik, ebből 7 helyet a fogyatékkal élők számára tartanak fenn, 5 hely az elektromos autók parkolását szolgálja, ugyanakkor 18 motorbicikli vagy robogó és 52 bicikli is parkolhat itt. A parkolóház vonzáskörzetében kialakított zöldövezeten játszótér létesült és fitneszgépeket is kihelyeztek. A projekt összköltsége 27,2 millió lej, amelyet az önkormányzat saját forrásból teremtett elő. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!