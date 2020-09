Lehet készíteni az esernyőket, jön a zord idő

Az országos meterológiai intézet az ország nagy részére narancs-, illetve sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki péntek reggel: erős esőzésre, viharokra lehet számítani a hétvégén.



Narancs riasztás van érvényben:



Szombat reggel 9 órától vasárnap éjjel 3 óráig az ország nagy részén, főleg a hegyvidéken, de Máramaros, Közép-Erdély, Székelyföld, Moldva, valamint a Déli-Kárpátok mentén található megyék is érintettek. A meteorológusok szerint erős esőzésre, viharokra, villámlásokra lehet számítani, a lehulló csapadék négyzetméterenként elérheti az 50-70 litert is.



Sárga riasztás van érvényben:



Péntek este 11 órától vasárnap hajnali 6 óráig.



Pénteken és szombaton főleg az ország nyugati felében lesz érvényes, szombaton az ország északnyugati részén, majd vasárnapra eléri az ország délebbre eső részeit, valamint a moldvai régiót is.



A meteorológusok felhívják a figyelmet, néhol erős széllökésekre is lehet számítani, és egyébként a hőmérséklet szintje is jelentősen visszaesik. (digi24, hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!