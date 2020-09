Nőtt a PNL népszerűsége a PSD-vel szemben

Nőtt a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) előnye az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben - derült ki az IMAS közvéleménykutató intézet szeptemberi felméréséből.



A PNL-re a megkérdezett biztos választók 34,7 százaléka szavazna, ha most rendeznék a parlamenti választásokat. A kormánypárt támogatottsága több mint egy százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest.



Ezzel szemben a PSD-t támogatók aránya augusztus óta több mint egy százalékponttal 19,6 százalékra csökkent.



Az augusztusi 18,3-ról 17 százalékra csökkent a PLUS-szal egyesült Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága is, amely arra készül, hogy a PNL-vel közösen kormányozzon a decemberi választásokat követően.



A baloldal alternatív pártjaként számon tartott, Victor Ponta volt miniszterelnök vezette Pro Romania párt is több mint egy százalékponttal visszaesett: szeptemberben a biztos voksolók 9,5 százaléka támogatta.



Továbbra is az ötszázalékos parlamenti küszöb fölött mérték az RMDSZ népszerűségét, nekik 5,3 százalékot jósolt az IMAS, az augusztusi 5,7-hez képest.



A Traian Băsescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt (PMP) támogatottsága (4,5 százalék) néhány tizedet emelkedett ugyan, de továbbra a parlamenti küszöb alatt van.



A kormány december 6-ára tűzte ki a parlamenti választások időpontját. (mti, hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!