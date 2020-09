Ezeket a szabályokat kell betartanunk vasárnap, ha szavazni megyünk

A vasárnapi helyhatósági választásokon szavazásra jelentkező választópolgároknak a COVID-19-járvány indokolta több óvintézkedést kell betartaniuk.



1. A megbetegedés kockázatának fokozottan kitett személyek elsőbbséget kérhetnek a szavazóhelyiségben, és elsőbbségben kell részesíteni azokat a választópolgárokat is, akiknek légúti tüneteik vannak vagy lázasak.



2. A választópolgároknak kötelező módon védőmaszkot kell viselniük, és fertőtleníteniük kell a kezüket a szavazóhelyiségbe való belépéskor és az onnan való távozáskor.



3. Amennyiben a szavazóhelyiség bejáratánál sor alakul ki, az őrző-védő személyzetnek biztosítania kell a legalább 1 méteres távolság betartását a személyek között. A megbetegedés veszélyének fokozottan kitett személyek (65 éven felüliek, cukorbetegségben vagy más krónikus betegségben szenvedők, immunhiányos betegek) igényelhetik, hogy elsőbbségben részesüljenek. Ez esetben a szavazókörzeti iroda elnökének kell intézkednie.



4. Minden szavazásra érkező polgárnak megmérik a testhőmérsékletét, és ha az nem haladja meg a 37,3 Celsius-fokot, illetve ha nem észlelnek nála légúti betegségre utaló tüneteket (köhögés, orrfolyás, nehéz légzés), beléphet a szavazóhelyiségbe, figyelve arra, hogy tartson legalább 1 méteres távolságot másoktól, illetve hogy - lehetőség szerint - ne érintsen meg semmiféle felületet. Amennyiben a választópolgárnak nincs védőmaszkja, biztosítani kell számára egyet, és azt viselnie kell a szavazóhelyiségben való tartózkodása alatt.



5. Ha a választópolgárnak légúti betegségre utaló tünetei vannak (köhögés, orrfolyás, nehéz légzés) vagy testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, a szavazókörzeti iroda személyzetének elsőbbséget kell biztosítania neki a következő eljárással:



- a választópolgárnak az orrot és a szájat eltakaró maszkot kell viselnie, és a többi választópolgártól megfelelő távolságra kell tartózkodnia a szavazóhelyiség előtt;



- mielőbb ellenőrizni kell, hogy az illető melyik szavazókörzethez tartozik, és értesíteni kell a szavazókörzeti iroda elnökét, hogy a választópolgárnak elsőbbségi belépést biztosítsanak;



- a szavazóhelyiségben meg kell tenni a szükséges előkészületeket, hogy a választópolgár a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon bent;



- a választópolgárnak fertőtlenítenie kell a kezét a szavazókörzetbe való belépéskor;



- be kell kísérni a szavazóhelyiség bejáratáig, közben kerülnie kell a más személyekkel vagy felületekkel való érintkezést;



- a választópolgárnak a bejárathoz legközelebb eső fülkében kell szavaznia;



- miután szavazott, ki kell kísérni őt a szavazókörzetből;



- a szavazófülkét fertőtleníteni kell, és ha erre lehetőség van, a nap további részében a magas testhőmérsékletű vagy légúti fertőzésre utaló tüneteket mutató személyek számára kell fenntartani;



- a választópolgárnak javasolni kell, hogy hazáig viselje a védőmaszkot, lehetőleg ne használja a tömegközlekedési eszközöket, és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy hívja a 112-es segélyhívószámot;



- amennyiben romlik a választópolgár egészségi állapota, el kell szigetelni őt egy külön teremben, és hívni kell az egységes segélyhívószámot.



6. A választópolgárokat sorjában kell beengedni a szavazóhelyiségbe, figyelve arra, hogy ötnél több választó ne tartózkodjon bent egy időben, illetve hogy tartsák egymástól a legalább egyméteres távolságot.



7. A választópolgároknak a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot kell viselniük, és a szavazóhelyiségbe való belépéskor, illetve távozáskor is fertőtleníteniük kell a kezüket.



8. Az egészségügyi és a belügyminiszter közös rendelete értelmében a választópolgárnak be kell helyezenie a személyazonosító okmányát a táblagép tartórészébe úgy, hogy a jelenlétet monitorozó és a kettős szavazást megelőzni hivatott rendszer (SIMPV) tudja beolvasni az adatait; amennyiben a választópolgár ezt nem tudja megtenni, a számítógép-kezelőnek kell elvégeznie helyette, majd fertőtlenítenie kell a kezét vagy le kell cserélnie a kesztyűjét.



9. Az azonosításhoz a választópolgárnak rövid időre el kell távolítania a védőmaszkját, legalább 1,5 méteres távolságra állva a szavazóbiztosoktól vagy a számítógép-kezelőtől; az azonosítást követően vissza kell helyeznie a maszkot úgy, hogy az takarja el az orrát és a száját.



10. Ezt követően a választópolgárnak alá kell írnia a választói jegyzéket, úgy tartva a személyazonossági igazolványát, hogy a szavazóbiztosnak ne kelljen megérintenie azt.



11. Kerülni kell a fizikai kontaktust a névjegyzék aláírásakor, valamint a szavazólapok és a "Votat" feliratú bélyegző átvételekor is.



12. Szavazás után a választópolgár maga ragasztja fel személyi igazolványára a "Votat" feliratú öntapadós matricát, a szavazóbiztosok felügyelete alatt.



13. A szavazásra jelentkező valamennyi állampolgár négy szavazólapot kap: egyet a polgármesterjelöltekkel, egyet a helyitanácsos-jelöltekkel, egyet a megyeitanácsos-jelöltekkel és egyet a megyeitanácselnök-jelöltekkel.



14. A választópolgárok zárt fülkékben szavaznak, egyénileg, a választott jelöltnek vagy jelöltlistának megfelelő kockára ütve a "Votat" feliratú pecsétet.



15. Ezt követően a szavazólapokat ketté kell hajtani úgy, hogy az ellenőrzőpecsét kívül maradjon, majd be kell dobni őket a megfelelő urnákba.



16. Amennyiben a szavazás titkossága biztosított, a szavazólap nem megfelelő összehajtása nem vonja maga után a voks érvénytelenítését.



17. Ha a szavazólap felnyitásakor a szavazás titkossága nem biztosított, ezt érvényteleníteni kell, és a választópolgár - egyetlen alkalommal - kaphat egy újat. Ezt fel kell tüntetni a választási jegyzőkönyvben.



18. Szavazás után a választópolgárnak vissza kell adnia a "Votat" feliratú pecsétet, majd fel kell ragasztania a "Votat" feliratú matricát személyi igazolványa hátoldalára.



19. Amennyiben egy választópolgár a szavazókörzeti iroda elnöke által is tudomásul vett alapos okokból nem tud egyedül szavazni, jogában áll behívni a fülkébe egy kísérőt, aki azonban nem lehet szavazóbiztos, akkreditált megfigyelő vagy jelölt.(agerpres)

