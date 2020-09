43 ezer rendőrt, csendőrt, határrendészt, tűzoltót és más belügyi dolgozót mozgósítanak a választások napjára

A belügyminisztérium több mint 43.000 rendőrt, csendőrt, határrendészt, tűzoltót és más belügyi dolgozót mozgósít a helyhatósági választások napjára. Ezek közül 20.243 lesz felelős a közrend fenntartásáért a 18.794 szavazókörzetnél - jelentette be pénteken Monica Dajbog, a tárca szóvivője.



Hangsúlyozta, a belügyminisztérium korábban módosította az ideiglenes lakhely bejegyzésének szabályait, és országszerte ellenőrzéseket végeztek ezek betartása érdekében.



'A szavazás napján országszerte közúti szűréseket végzünk az úgynevezett választási turizmus megelőzése érdekében' - nyomatékosította Dajbog.



A szóvivő arról is beszámolt, hogy a választási kampány ideje alatt 870, kihágásokra és bűncselekményekre vonatkozó feljelentés érkezett, ezel közül 109 alaptalannak bizonyult, 141 esetben pedig még tart a kivizsgálás.



'A kampány idején 327 kihágást állapítottak meg az illetékes hatóságok, melyek miatt 167 bírságot róttak ki összesen 114.000 lejt meghaladó értékben; 160 esetben figyelmeztetésben részesítették az elkövetőket. Emellett folyamatban van 250, a választásokkal összefüggésben levő bűncselekmény kivizsgálása is' - mondta Dajbog.



A tárca azt javasolta ugyanakkor, hogy a lakosságnyilvántartó irodák szombaton 8 és 16 óra között, vasárnap pedig 7 és 21 óra között tartsanak ügyfélfogadást a személyazonossági igazolványok kibocsátása érdekében.



Dajbog nyomatékosította, hogy az állampolgárok csak azon a településen és annál a szavazókörzetnél adhatják le voksukat, ahová a személyazonossági igazolványukban feltüntettet állandó vagy ideiglenes lakhelyük címe szól.



A vasárnapi helyhatósági választásokon szavazásra jelentkező választópolgároknak emellett a COVID-19-járvány indokolta több óvintézkedést kell kötelező módon betartaniuk. Azok, akik nem tartják be ezeket az óvintézkedéseket, 500 és 2500 lej közötti bírsággal sújthatók, figyelmeztetett a belügyminisztériumi szóvivő. (agerpres)

