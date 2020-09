Johannis kihirdette az ingázók határátlépését megkönnyítő törvényt

Klaus Johannis elnök pénteken kihirdette azt a jogszabályt, amely megkönnyíti a határátlépést a koronavírus-járvány idején az ingázóknak, akik különleges bánásmódban részesülnek.



A képviselőház szeptember elején fogadta el a jogszabályt, július végén a szenátus is megszavazta, így már csak az elnöktől függött, hogy hatályba léphet vagy sem.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) képviselő Szabó Ödön parlamenti képviselő által beterjesztett törvény egyebek mellett azt szabályozza, hogy a naponta határátlépésre kényszerülő ingázók családtagjaikkal együtt - így az ingázó iskolások is - egy igazolványt igényelhetnek a román hatóságoktól. Ennek birtokában az érintettek könnyebb feltételek mellett léphetik át a határt, a román határrendőrség külön közlekedési sávot biztosít nekik. A belügyminisztériumnak a jogszabály hatályba lépésétől számított harminc napon belül kell kidolgoznia a törvény alkalmazási szabályait.



Szabó Ödön korábban elmondta: a határ mentén dolgozók régi álma vált valóra ezzel az intézkedéssel, hiszen naponta vagy hetente akár több órát is el kellett tölteniük a határátkelőknél. Kifejtette, hogy ez a probléma főleg a koronavírus-járvány idején jelentkezett, amikor korlátozták a román-magyar határon az átlépést. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!