35 megyére kiterjesztett másodfokú esőriasztást adtak ki

Kiterjesztette az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a pénteken kiadott másodfokú (narancssárga jelzésű), esőre és erős szélfúvásra vonatkozó riasztását, amely így 35 megyét érint teljes egészében vagy részben vasárnap reggelig.



A meteorológusok szerint szeptember 26-án, szombaton 11 órától szeptember 27-én hajnali 3 óráig a hegyvidéken, illetve Máramarosban, Erdélyben és helyenként Moldvában nagy esőzésekre, illetve időszakonként szélviharokra, jégesőre és gyakori villámlásokra kell számítani. A csapadék mennyisége meghaladja az 50-60 litert négyzetméterenként, illetve elszigetelten a 70-90 litert is.



Ugyanakkor 15 és 23 óra között Olténia és Munténia egyes részein is fokozott lesz a légköri instabilitás, ami szélviharokban, felhőszakadásokban, jégesőben és villámlásokban nyilvánul meg. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 35-50 litert négyzetméterenként.



Másrészt Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galac, Tulcea és Konstanca megye elsőfokú (sárga jelzésű) esőriadó alatt áll vasárnap hajnali 3 óráig. A sárga jelzésű riadó ugyanakkor Bihar, Arad, Temes és Krassó-Szörény megye egyes részeiben is érvényes. Ezekben a régiókban is fokozott légköri instabilitásra kell számítani, a csapadék mennyisége meghaladhatja a 25-35 litert négyzetméterenként.



A szél országszerte fokozatosan megerősödik, a széllökések elérik a 45-60 kilométeres sebességet óránként, a magas hegyvidéken pedig meghaladhatják a 100-110 kilométer/órás sebességet is. Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában szombat délutántól 60-80 kilométeres óránkénti sebességgel is nyargalhat a szél.



A meteorológusok az idő lehűlésére is figyelmeztetnek: szombaton főként a nyugati országrészben, vasárnap pedig az egész országban.

