Vela bevetési zónák kialakítását rendelte el minden megyében a választásokra való tekintettel

A vasárnapi helyhatósági választások minél gördülékenyebb lefolyása érdekében a belügyminisztérium bevetési zónák kialakítását rendelte el minden megyében - jelentette be szombaton Marcel Vela belügyminiszter.



A tárcavezető szerint ott van szükség ezekre a különleges zónákra, ahol a tapasztalat szerint incidensek szoktak előfordulni, vagy a jelenlegi választási kampányban voltak incidensek, vagy gyanú merült fel az ideiglenes lakcímek bejegyeztetését illetően, vagy pedig más jellegű információk ezt szükségessé teszik. Vela rámutatott, összesen 689 településről van szó.



Vela hozzátette, hogy minden megyében kialakítottak tartalék operatív csapatokat is, hogy bármely incidens esetén a legrövidebb időn belül a helyszínen lehessenek a belügyminisztérium struktúrái.



Ellenőrző csoportokat is létrehoztak, amelyek a rendőrök tevékenységét fogják figyelemmel követni - mondta még Vela.(agerpres)



A minisztériumban ugyanakkor urnazárásig működni fog egy koordináló csoport is, illetve minden megyében egy operatív csoport, amely valamennyi tevékenységet koordinálja annak érdekében, hogy bármely incidenst, kihágást, bűncselekményt azonnal fel lehessen mérni és hatékonyan lehessen kezelni.

