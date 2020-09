Továbbra is hét helyszínen zajlik kizárólag online az oktatás Háromszéken

A tanfalügyelőségek közölték a piros, sárga vagy zöld forgatókönyv szerint zajló oktatási helyszínek listáit a szeptember 28-október 2. időszakra. Hétfőn és kedden minden olyan oktatási intézményben, ahol tegnap szavazás zajlott, online zajlik az oktatás.



Kovászna megyében továbbra is hét intézményben van érvényben a piros forgatókönyv - közölte a tanfelügyelőség. Ezek a következők: Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly és a Puskás Tivadar szakközépiskola, az Egészségügyi Posztliceális Iskola, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Dáknokban a Darkó Jenő Általános Iskola és az óvoda, valamint az oltszemi speciális iskola. Ezekben a tanintézetekben jövő héten is online folytatódik az oktatás. A többi Kovászna megyei oktatási intézményben szeptember 30-ától visszaáll a sürgősségi helyzetek bizottsága által jóváhagyott, zöld vagy sárga forgatókönyv szerinti oktatási rend. (covasnamedia.ro)



UPDATE: Kézdivásárhelyen és több környező településen megszokott, tantermi oktatásról a hibrid, azaz a sárga forgatókönyvre térnek át, az intézkedés összesen harminc iskolát és óvodát érint a térségben - írja a 3szek.ro. Hasonló módon indul az oktatás Illyefalván és a hozzá tartozó Sepsiszentkirályban is. Ugyanakkor Dobollón és a környező településeken nyolc intézményt ezentúl látogathatnak a diákok, óvodások, miután a járványtani mutatók alapján sárgáról zöld forgatókönyvre válthatnak, s ugyanez érvényes Kisvirágospatakon és a Bodzavidéken egy-egy, Gelencén négy, Haralyban két, valamint Lemhényben négy tanintézmény esetében. (3szek.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!