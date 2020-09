Városmenedzsere is lesz Csíkszeredának, de még nem tudni ki

Városmenedzsere is lesz Csíkszeredának - jelentette be kedden Korodi Attila megválasztott RMDSZ-es polgármester.



Korodi a Transindexnek elmondta, hogy már több szakember neve is felmerült városmenedzsernek, de a Városi Küldöttek Tanácsán fognak erről döntést hozni a jövő hét elején.



Tegnap Ráduly Róbert leköszönő polgármester két lehetséges alpolgármester nevét is felvetette a sajtónak, Sógor Enikő és Bors Béla személyében, de ezeket az információkat Korodi nem erősítette meg. Elmondása szerint az alpolgármesterek személyéről is a jövő hét elején döntenek a Városi Küldöttek Tanácsán. (hírszerk.)

