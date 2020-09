Arad megyei eredmények: 5 RMDSZ-es polgármesterjelölt és 2 magyar PNL-s nyert mandátumot

Öt Arad megyei településen sikerült RMDSZ-es jelöltnek polgármesteri mandátumot szereznie, azonban más pártok színeiben is indultak magyarok nemcsak önkormányzati vezetői tisztségért, hanem tanácsosi helyért is. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a következő eredményeket sikerült összesíteni.



Az RMDSZ Arad megyei polgármesterjelöltjei a következő helyszíneken szereztek mandátumot a szeptember 27-i helyhatósági választásokat követően:

• az Arad melletti Sofronyán az eddigi alpolgármester, Sandu Krisztián nyerte meg a választásokat

• Kisiratoson Korondi-Józsa Erikának sikerült a legtöbb szavazatot elnyernie,

• Nagyiratoson Papp Attila lett a győztes

• Németperegen Kovács Imrét választották meg polgármesternek,

• Tőzmiskén pedig Haász Tibornak szerzett újabb polgármesteri mandátumot



Egyébként nemcsak magyar pártok színeiben indultak magyar politikusok a határ menti megyében. Két fontos településen a PNL, a Nemzeti Liberális Párt magyar jelöltjei nyertek. Ezek az önkormányzati vezetők már több mandátumot nyertek el, ami annak a jele, hogy élvezik a választók bizalmát. Pécskán Antal Péter újrázott, a Fekete-Körös-menti Nagyzerénden pedig Simándi Sándor volt az, akit újraválasztottak.



Az Aradi Nap portál arról számolt be, hogy Aradon, a városi tanács esetében, párhuzamos szavazatszámlálás alapján, nem hivatalosan az RMDSZ-nek a 7 százalék fölötti eredménnyel megmarad a két tanácsosi helye a megyeszékhelyen. A mandátumok várható megoszlása: PNL 7, USR 7, PSD 3, RMDSZ 2, PMP 2. (hírszerk.)



