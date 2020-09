Kolozsváron 4, míg Kolozs megyében 5 mandátumot szerezhet az RMDSZ

A visszaosztással Kolozs megyében az RMDSZ-nek öt megyei tanácsosi mandátum jut, míg a kolozsvári városi tanácsban négy helyet kap a szövetség - írja a Szabadság napilap.



Az RMDSZ-nek a megyei testületben eddig hét tanácsosa volt, míg a városi tanácsban öt képviselő foglalt helyet. A vasárnapi önkormányzati választások RMDSZ-es teljesítménye után várható volt, hogy jelentősen csökken az önkormányzati képviselők száma.



A megyei tanácsban az RMDSZ által megszavazott rangsor szerint Vákár István – megyei tanácselnökjelölt, kertészmérnök, Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója, Antal Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Rés Éva mérnök, vállalkozó és Lőrinczi Zoltán László pályázati szaktanácsadó képviseli majd a magyar közösséget. A kolozsvári önkormányzatban Oláh Emese kolozsvári alpolgármester-jelölt, jogász, Rácz Béla-Gergely közgazdász, egyetemi adjunktus, Rácz Levente Zsolt vegyészmérnök és Fugel Edina közgazdász töltenek be a jövőben tanácsosi mandátumot az RMDSZ részéről.



Ugyan a Nemzeti Liberális Párt mind a megyében, mind a városban többséget szerzett, de tegnap Emil Boc úgy nyilatkozott, hogy nyitott az RMDSZ-szel történő együttműködésre, így továbbra is lehetne magyar alpolgármestere a városnak. Alin Tișe még egyelőre kivárt, azt mondta, a megyei tanácsban több lehetőségük is van az együttműködésre. (szabadsag)

