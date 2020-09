70000 dózis influenza elleni oltást oszt szét az egészségügyi minisztérium a gyerekek beoltására

Az egészségügyi minisztérium 70.000 dózis influenza elleni oltóanyagot küldött ki a megyei egészségügyi igazgatóságoknak azon 6 hónap és 3 év közötti gyermekek beoltására, akik esetében ez ajánlott - jelentette be kedden a tárca.



A minisztérium emlékeztet, hogy a 2020-2021-es influenzaszezonra 3 millió dózis vakcinát szereztek be, tehát a tavalyi mennyiség dupláját, hogy minél több veszélyeztetett személyt be lehessen oltani.



Az oltásokat több szakaszban küldik el a megyei egészségügyi igazgatóságoknak, emlékeztet a tárca, hangsúlyozva, hogy idén szeptember 14-én kezdték el az oltási kampányt az első 330.000 dózis kiszállításával.



A kampány keretében ingyenes oltásra jogosultak a 65 év fölötti személyek, a krónikus betegek, különös tekintettel a légúti betegségekben és szív-érrendszeri problémákban szenvedők, gyermekek, az intézményes keretek között élő idősek, egészségügyi dolgozók és a várandós nők.



A szakemberek javaslata értelmében ebben az időszakban elsődlegesen a 3 és 5 év közötti gyermekeket, várandós nőket, intézményes keretek között élő gyermekeket és felnőtteket, egészségügyi dolgozókat kell immunizálni, szögezi még le a tárca.



A minisztérium ugyanakkor a lakosság többi részének is azt javasolja, hogy a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel oltassa be magát influnza ellen, a gyógyszertáraknak pedig azt, hogy szerezzék be idejében az oltásokat.(agerpres)

