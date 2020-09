Nagybánya: az alpolgármesteri tisztség kérdéses, az RMDSZ-nek nem lesz megyei tanácsosi helye

A nagybányai önkormányzatban két helyet szerzett meg az RMDSZ, viszont az alpolgármesteri tisztséget ezúttal nem biztos, hogy megkapják. Erről Cătălin Cherecheş újraválasztott polgármester nyilatkozott.



Az újrázó városvezető elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy az alpolgármesteri tisztséget a Nemzeti Liberális Pártnak nem az RMDSZ-nek ajánlják fel. Az alpolgármesteri tisztséget eddig Vida Noémi nagybányai RMDSZ-elnök töltött be. A városi tanácsban a 40.817 érvényesen leadott szavazatok alapján a PNL 25,28% -ot szerzett meg, ezzel 7 mandátumra jogosult, a Máramarosi Koalíció (Coaliția pentru Maramureş) 24,43% -kal szintén 7 mandátumot szerzett meg. Az USR-PLUS (14,97%) 4 mandátumot, a PMP (11,03%) 3 mandátumot, az RMDSZ (7,34%) 2 mandátumot kap.



A Máramaros megyei önkormányzat esetében az eddig két mandátummal rendelkező RMDSZ nem jutott képviselői helyekhez. A megyei tanács elnöke a PNL jelöltje Ionel Bogdan lett a szavazatok 34,69 százalékával.



A Nagybánya.ro portál szerint a megyében a következő eredményeket érték el a magyar jelöltek: Koltón megduplázódott az RMDSZ-tanácsosok száma, azaz az eddigi három helyett hatan lesznek a tanácsban, és ismét Csendes Lajos független jelöltet választották meg polgármesternek, akit az RMDSZ is támogatott.



Hosszúmezőn R. Fekete Lajos RMDSZ-es polgármester újrázott, az RMDSZ pedig hat tanácsossal képviselteti magát a községi önkormányzatban, de lesz egy képviselője az Erdély Magyar Szövetségnek is.



Máramarosszigeten az eddigi két tanácsos helyett mindössze egy tanácsos jutott be. (nagybanya.ro/hírszerk.)



(Nyitókép: Csendes Lajos, Koltó polgármestere. Forrás: nagybanya.ro)

