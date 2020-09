Költségvetés-kiegészítésről és beruházásokról döntött a 'régi' Maros Megyei Tanács utolsó ülésén

A 2016–2020-as mandátum utolsó tanácsülését tartotta szerdán a Maros Megyei Tanács, ahol költségvetés-kiegészítésről és a megyei kórház energiahálózatának optimalizálásáról döntött a testület.



A tanácsülésen 25,6 millió lejjel egészítették ki a Maros Megyei Klinikai Kórház költségvetését, az összeget az Országos Egészségbiztosítási Alapból kapta Maros megye az egészségügyi személyzet megnövekedett béreinek fedezetére. A tanácsosok emellett 595.000 lejt hagytak jóvá a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára, amelyet működési költségekre és beruházásokra fordíthat az intézmény.



A megyei tanács a mai ülésén beleegyezését adta ahhoz, hogy a Transilvania Sud S.A. villamosenergia-elosztó vállalat fejlessze az energiahálózatot a Maros Megyei Klinikai Kórház Gheorghe Marinescu utcában található klinikáinál. Az elmúlt években a környéken működő egészségügyi egységeknek megnőtt az energiaszükséglete, ezért kérték a szolgáltatótól, hogy fejlessze a hálózatot. A klinikáknak egyrészt az új egységek, így például a tavaly befejezet új sugárterápiás bunker miatt van több energiára szüksége, másrészt az orvosi osztályok korszerűsítésével és új, nagyobb energiafogyasztású berendezések miatt szükséges a hálózat fejlesztése. A beruházásnak köszönhetően biztonságos feltételek között működhetnek majd az új orvosi eszközök és berendezések.



Műszaki tervek készítésére kapott uniós támogatást a megyei tanács



A megyei tanács a Központi Fejlesztési Régió Ügynökségével kötött partnerség keretében nyert támogatást arra, hogy európai alapokból készítse el „153 A és 153 jelzésű, Nagyernye-Nyárádremete-Szováta közötti megyei út korszerűsítésének műszaki dokumentációját. A projektre a 2014-2020 közötti technikai segítségnyújtás operatív program keretében kap vissza nem térítendő finanszírozást a megyei önkormányzat, összesen 2.425.874,18 lejt, amely a költségek elszámolható értékének 98%-át teszi ki. A Maros Megyei Tanács 49.507,64 lejjel kell hozzájáruljon a tervek elkészítéséhez. A Nagyernye és Szováta közötti megyei út korszerűsítésére előkészített tervek alapján a megyei tanács pályázatot készül benyújtani a 2021–2027 közötti operatív programok keretében.



Körforgalom épül a marosvásárhelyi repülőtér előtt



A marosvásárhelyi repülőtér könnyebb megközelítése érdekében az E60-as úton egy körforgalmat fog kialakítani a megyei tanács. A mai ülésen a testület elfogadta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. A beruházás összértéke 3.311.588,90 lej áfával, a kivitelezés határideje 3 hónap a munkálatok megkötésétől számítva. A projekten belül az E60-as utat 4 sávosra szélesítik, 2-2 sávra mindkét menetirányba, emellett a repülőtér bejáratánál az út mindkét oldalán autóbuszmegállót fognak kialakítani, hogy meg tudjanak állni a menetrendszerinti járatok. Szintén a mai ülésen jóváhagyták a repülőtéren található Aurel Vlaicu emlékmű felújításának műszaki és gazdasági mutatóit. A befektetés értéke 575 785,35 lej, kivitelezési határideje 6 hónap.



Az ülés végén a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc megköszönte a testület tagjainak az elmúlt négy év munkáját. „Köszönöm minden tanácsos munkáját és a jó együttműködést is. A testület tagjai közül néhányan folytatják a munkát a következő ciklusban is, de új tanácsos társaink is lesznek. Fontosnak tartom a jó együttműködés fenntartását a következő időszakban is, hogy befejezzük az elkezdett projektek, illetve, hogy minél több új beruházást és programot indítsunk a megye fejlesztése érdekében” – emelte ki Péter Ferenc. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!