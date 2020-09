Johannis: Nem időszerű a parlamenti választások elnapolása, de lehetséges, hogy szigorítások lesznek

Az államelnök lehetségesnek látja, hogy helyi és regionális szinten megszorító intézkedéseket vezessenek be, ha továbbra is emelkednek a koronavírus-fertőzött eseteinek száma, különben elszabadulhat a kontroll alatt tartott helyzet – írja a Hotnews.



Szerda délutáni sajtótájékoztatóján Klaus Johannist sajtókérdésre válaszolva nyilatkozott: szerinte egyelőre a személyes intézkedéseket kell komolyan venni, a maszkviselést, a távolságtartást, és a higiéniát. „De vannak személyek akik nem szeretnék betartani a normákat és közbe kell avatkozni. Én nem szeretném, hogy további intézkedéseket vezessünk be, de nyilvánvaló, hogy egyes településeken és egyes szegmensekben intézkedéseket kell érvénybe léptetni, különben a dolgok elszabadulnak a kontroll alól” – nyilatkozta az államfő.



Elmondása szerint éppen szerdán egyeztetett a miniszterelnökkel, a belügyminiszterrel és az egészségügyi tárcával, és határozottan minden megtesznek annak érdekében, hogy a dolgok ne szabaduljanak el. „Ismétlem, nem szeretném az intézkedéseket bevezetni, de hogyha az esetek száma emelkedik, akkor lehetséges, hogy bevezessünk bizonyos helyi és regionális megszorításokat”, mondta Johannis.

Ugyanakkor arról is beszélt parlamenti választások elhalasztására „szánalmas kísérletet” tesznek némely politikusok, akik még néhány hónapig szeretnék kapni a törvényhozóknak kijáró napidíjat.



Kifejtette, a parlamenti képviselők és szenátorok mandátuma december 20-án ér véget, de ezt követően nem oszlik fel hivatalból a parlament, amennyiben nem tartanak december 6-án választásokat, hanem a törvényhozók felveszik napidíjukat, bizottságokat hozhatnak létre, viszont organikus törvényeket már nem fogadhatnak el. „El tudják képzelni azt a katasztrófát Romániára nézve, hogy a pandémia kellős közepén, a tél kellős közepén a parlament olyan emberekből álljon, akik majdnem semmiről nem dönthetnek már. Szükség lesz törvényekre, szükség lesz cselekvésre” – jelentette ki az elnök, hozzátéve, hogy egyrészt a járvány féken tartására, másrészt az igazságügyi törvények kijavítása érdekében olyan parlamentre van szükség, amely száz százalékosan döntő- és működőképes. (hírszerk., hotnews, agerpres)





