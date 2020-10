Hétfőn döntenek arról, hogy vezetnek-e be újabb korlátozásokat a beutazókkal szemben

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság hétfői ülésén döntenek arról, hogy vezessenek-e be újabb korlátozásokat a magasabb fertőzöttségi szintű országokból érkezőkkel szemben - közölte szerda este Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő elmondta: az utóbbi időben nem aktualizálták a vonatkozó rendelkezéseket, mert arra számítottak, hogy az Európai Unióban egységes szabályokat vezetnek be.



"Ezek a korlátozások árnyaltabbak lesznek azok számára, akik legfeljebb három napig tartózkodnak Romániában. Nem lesz karanténkötelezettség, ha negatív koronavírusteszttel érkeznek, amely 48 órával az országba való belépés előtt készült. Három napnál hosszabb tartózkodás esetén két lehetőségük lesz - 14 napos karanténba vonulnak, és ha nem akarnak 14 napig karanténban maradni, akkor az ötödik nap után lehetőségük lesz elvégezni a tesztet, és ha a teszteredmény negatív, elhagyhatják a karantént"- magyarázta Orban.



Az miniszterelnök ugyanakkor azt is elismerte, nem tudták ellenőrizni a választási győzelem utáni ünnepléseket. És a kormányfő azt javasolta a résztvevőknek, párthovatartozástól függetlenül, hogy tekintsék magukat potenciális fertőzötteknek", hisz a legtöbb helyen nem tartották be az óvintézkedéseket. (agerpres)

