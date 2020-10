Kolozs és Fehér megyét is kockázatos zónának tekinti Németország

Frissítette Németország a járványügyi szempontból biztonsági kockázatot jelentő térségek jegyzékét, amelyre Kolozs és Fehér megye is felkerült - közölte a külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a főváros mellett jelenleg a következő megyék minősülnek kockázatot jelentő régióknak: Fehér, Bákó, Bihar, Brăila, Brassó, Krassó-Szörény, Kolozs, Kovászna, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Prahova, Vaslui és Vâlcea.



Több megye ugyanakkor lekerült a listáról. Ezek a következők: Argeş (szeptember 16-án), Buzău (szeptember 9-én), Dâmboviţa (szeptember 16-án), Galac (szeptember 9-én), Gorj (szeptember 2-án), Ialomiţa (augusztus 20-án), Mehedinţi (augusztus 20-án), Neamţ (szeptember 2-án lekerült, de 16-án visszakerült a listára), Temes (augusztus 20-án) és Vrancea (szeptember 9-én).



A listán szereplő régiókból Németországba érkező személyeknek - állampolgárságtól függetlenül - 14 napig karanténba kell vonulniuk. A korábbi intézkedésekkel ellentétben október elsejétől kezdődően nem lehet már az országba érkezést megelőzően végzett negatív teszteredménnyel kiváltani a karantént. A legfrissebb intézkedéseknek megfelelően abban az esetben lehet 14 napnál korábban felfüggeszteni a karantént, ha az országba való érkezést követő 5. napon vagy később, az illető személy elvégez egy tesztet, és az negatív lesz. A tesztelés ingyen elvégezhető a családorvosnál vagy a helyi egészségügyi hatóságoknál az érkezéstől számított tíz napon belül.



A külügyi tárca figyelmeztet ugyanakkor, hogy mindez azokra a személyekre is vonatkozik, akik ugyan a listán nem szereplő romániai megyékből utaznak Németországba, de valamely kockázatos régiónak tekintett megyében szállnak fel a repülőgépre.



A kockázatot jelentő térségekből érkezőknek ugyanakkor egy űrlapot is ki kell tölteniük, amely az alábbi linken érhető el.



A rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik csak átutaznak Németországon. Ők megállhatnak élelmiszert beszerezni vagy tankolni, látogatásokat azonban nem tehetnek, továbbá sem turisztikai, sem üzleti tevékenységet nem folytathatnak. A szabályok áthágása esetén a német hatóságok 25.000 euróig terjedő bírságot szabhatnak ki.



A külügyminisztérium felhívja a figyelmet, hogy a Németországban konzuli segítségre szoruló román állampolgárok a következő telefonszámokon kérhetnek támogatást: Románia berlini nagykövetsége: + 49 30 21239555; +49 30 21239514; +49 30 21239516, + 49 160 157 9938; Románia bonni főkonzulátusa: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254; +49 173 5757 585, Románia müncheni főkonzulátusa: +49 89 553307; +49 89 98106143, +49 160 208 7789; Románia stuttgarti főkonzulátusa: (00 49) (0) 711 664 86 11; (00 49) (0) 711 664 86 12; (00 49) (0) 711 664 86 13; (00 49) (0) 711 664 86 14; (00 49) (0) 711 664 86 15, +49 171 681 3450. A külügyminisztérium ugyanakkor azt javasolja, hogy a Németországba utazók informálódjanak a www.mae.ro/node/51913, berlin.mae.ro/ és www.mae.ro honlapokon is. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!