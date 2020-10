Hivatalosan is benyújtottak egy javaslatot a parlamenti választások elhalasztásáról

Pénteken, október 2-án Adrian Dohotaru független képviselő kezdeményezésére iktatták a szenátusban azt a törvénytervezetet, amely elhalasztaná a parlamenti választásokat. A tervezet szerint 2021. március 14-én tartanák a voksolást. A tervezet szerint a választási kampányt előkészítő időszak pedig 2021. január 13-án venné kezdetét.



A jogszabálytervezet indoklása szerint a halasztásra azért van szükség, mert "parlamenti választásokat tartani az egészségügyi válság idején, ez az urnáktól való távolmaradásra való cinikus ösztönzés lenne". A kezdeményező szerint a szegény sorban élő lakossági rétegek már így is kis arányban élnek szavazati jogukkal, és ezt még tetézi a koronavírussal való fertőződés veszélye.



A javasolt törvény arról is rendelkezne, hogy a 2020 decemberére tervezett parlamenti választások megszervezése és lebonyolítása céljából kiutalt összegeket a jogszabály hatályba lépésétől számított maximum 30 napon belül utalják vissza a kormány tartalékalapjába. A tervezetet a szenátusnak kell első fórumként tárgyalnia - közölte még Dohotaru.



A parlamenti választások elhalasztásának kérdése az után vált lehetségessé, hogy két hónapnyi várakozás után a héten az alkotmánybíróság döntött, nem sérti az alaptörvényt, ha a parlamenti választásokat a parlament írja ki. A PSD többségű törvényhozás még július 27-én fogadott el egy törvénytervezetet, amiben a koranvírus-járványra hivatkozva egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy immár nem a kormány, hanem a parlament hatásköre kiírni a választásokat.



Klaus Johannis államfő viszont nem hirdette ki a tervezetet, hanem alkotmányossági óvást emelt ellene. Mivel az alkotmánybíróság nem döntött idejében az óvásról, a kormány a hatályos régi törvény alapján december 6-ra kiírta a parlamenti választásokat. Aztán a héten az alkotmánybíróságnak több halasztás után sikerült döntenie. Kimondták, nem sérti a román alkotmányt az, ha a parlament határozná meg a parlamenti választások időpontját. Ezzel újra felerősödtek azok a hangok, amik azt állították, hogy el kellene halasztani a parlamenti választásokat. Természetesen minden esetben a járvány volt az indok, pedig az elemzők szerint nem ennyire egyszerű a helyzet. A választások időpontjának taktikai jelentőséget tulajdonítottak a pártok, a PSD-s ellenzék azt remélte a voksolás halasztásától, hogy a népszerűtlen járványügyi intézkedések kikezdik a kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűségét.



Egyébként miután egyértelművé vált, hogy a parlament nem tudja idejében kivenni a kormány kezéből a választások kiírásának jogát, a parlamenti többség is elfogadta a december 6-i dátumot, és rekordidő alatt elfogadott egy másik törvényt a járványhelyzet miatt szükségessé vált szervezési módosításokról. Egyebek mellett lerövidítették a választási előkészületek időtartamát, felére csökkentették a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírások számát, lehetővé tették, hogy a külföldön élő román állampolgároknak két nap álljon majd rendelkezésükre leadni voksukat.



Miután kiderült az alkotmánybírósági döntés, az ALDE-s Călin Popescu-Tăriceanu jelezte, hogy azt szeretné, ha elhalasztanák a választásokat. Klaus Johannis csak annyit mondott, hogy nem időszerű a parlamenti választások elnapolása, de lehet, hogy szigorítások jönnek.



UPDATE: A Hotnews forrásai szerint állítólag a PSD is azt szeretné, hogy elhalasszák a választásokat, mert úgy kalkulálnak, hogy az még mindig nekik kedvezne, jobb eredményt érhetnének el egy esetleges három hónapos elnapolással. (hírszerk.)

