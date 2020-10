Bűnt követ el az ortodox, ha katolikus templomba jár – mondta Teodosie konstancai érsek

A Tomisi Ortodox Főegyházmegye vezetőjének, Teodosie érseknek egy rádióműsorban tett vitatott kijelentésére hívja fel a figyelmet az Adevărul. Egy Angliában élő hallgató kérdésére azt szerette volna megtudni az egyházi vezetőtől, hogy bűnt követ-e el, ha katolikus templomba tér be imádkozni, mivel a környéken, ahol él, nincsenek ortodox ortodox templomok. A konstancai püspök válasza így hangzott: „Ez nagy bűn, ne tedd, máskor csak ortodox templomba menj.”







A "Dobrogea Live" újságíróinak kérdésére, hogy hogyan látja az ortodox érsek eme kijelentését, Ieronim Iacob, a konstancai padovai Szent Anton templom plébánosa és a dobrudzsai római-katolikus főegyházmegye szóvivője elmondta, hogy eddig nem tapasztalt vallási okokra visszavezethető nézeteltéréseket sem Konstanca városában, sem a tágabb régióban.



„Anélkül, hogy a Bukaresti Főegyházmegye nevében nyilatkoznék, elmondhatom, hogy Teodosie érsek úrnak ezt az élesebb megközelítését ismerem, de a köztünk tartott találkozókon árnyalni szokta kijelentéseit, és elmondhatom, soha nem voltak vallásközi problémák Konstancában."



Teodosie érsek több botrányba keveredett, 2009-ben vesztegetés és hamisítás miatt indítottak eljárást ellen, de az ügyet lezárták. 2017-ben újabb korrupciós bűncselekmények miatt indítottak eljárást, azonban 2019. június 5-én a konstancai fellebbviteli bíróság felmentette ebben az ügyben. 2020-ban pedig a Legfelsőbb Semmítőszék végül úgy döntött, hogy végérvényesen lezárta az ügyet, azzal az indokkal, hogy a bűncselekmény nem történt meg.



Az Adevărul felhívja a figyelmet arra a jelenségre is, hogy Olaszországban a hatóságok katolikus istentiszteleti helyeket bocsátottak a Román Ortodox Egyház rendelkezésre olyan területeken, ahol igényelték az ortodox hívek. Az olasz hatóságok ilyen módon támogatták a görög-keleti bevándorlók hitéletét. Az olaszországi románok viszont azzal vádolják az ortodox papokat, hogy alkohollal, cigarettával, befolyással való üzérkedéssel, autók megszentelésével kereskednek. „Ezt teszik a papok. Kinyújtott kézzel állnak állandóan, a lelkem megszakad, amikor látom, hogy az emberek utolsó fillérjüket odaadják az egyháznak "- vallotta be Adevărulnak egy olaszországi román munkavállaló. (adevarul.ro/hírszerk.)



