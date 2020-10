Johannis gyors és teljes felépülést kívánt Donald Trumpnak

Gyógyulást kívánt pénteken Klaus Johannis államfő amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak, aki pénteken jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírustesztje.



A román elnök "gyors és teljes felépülést" kívánt Twitter-üzenetében Donald Trumpnak és feleségének, Melania Trumpnak.





My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump for a full and swift recovery from #COVID19.