Kolozs megyei RMDSZ-rangsorolás: Csoma az első, Talpas a második lett a parlamenti képviselői helyekért

A december 6-án esedékes parlamenti választásokra három személy iktatta jelentkezését szeptember 28-ig az RMDSZ Kolozs megyei szervezeténél: Csoma Botond és Talpas Botond képviselőjelöltnek, László Attila pedig szenátorjelöltnek indul a választásokon. A képviselők szavazatai alapján Csoma Botond az első, Talpas Botond a második helyen szerepel majd a képviselő listán, míg László Attila a szenátori listát vezeti majd.



Csoma Botond a parlamenti munkájának négy éves beszámolója mellett ismertette politikai terveit a képviselőkkel. „Amennyiben bizalmat szavaznak nekünk a következő négy évben is a hírszerzési bizottságban szeretnék tevékenykedni. De emellett emberi jogi kérdésekkel, kisebbségi jogokkal is szeretnék foglalkozni a továbbiak is. Köszönöm az eddigi munkát és a segítséget, számítok továbbra is a helyi szervezetek, önkormányzati képviselők és nem utolsó sorban a Kolozs megyei magyarok támogatására” – tájékoztatott Csoma Botond képviselőjelölt.



„Azért szeretnék parlamenti képviselőként is dolgozni, mert vannak elképzeléseim és megoldásaim azokra a problémákra, amelyekkel mi, itt élő Kolozs megyei magyarok, szembesülünk. Az elmúlt években barátaimmal, kollégáimmal, az Igen, tessék! mozgalommal, a többnyelvű táblák ügyével, a koronavírus alatt a szomszedok.ro projekttel napi szinten foglalkoztunk.” – nyilatkozta Talpas Botond a Megyei Küldöttek Tanácsának szombati ülésén. Hozzátette, az RMDSZ programjával és célkitűzéseivel összhangban három konkrét ügyet szeretne felvállalni: nyelvhasználati kérdésekkel, a nagyvárosok és metropoliszi övezeteik működésének újragondolásával, és a közszállítás országos összehangolásával foglalkozna.



László Attila szenátorjelölt a következő négy évben a magyar közösség biztonságáért, az egészségügyi rendszer további fejlesztéséért, és Kolozs megyéért szeretne dolgozni. „Kolozs megyében is szükség van mindenki számára egy elérhető egészségügyi ellátásra. Az elmúlt néhány hónapban hangsúlyos szerepet vállaltam az RMDSZ koronavírus-kezelésében. Orvosként feladatomnak tekintettem magyar nyelven, hitelesen tájékoztatni az erdélyi magyar közösséget a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról. A következőkben is ezért szeretnék dolgozni!” – mondta el a szenátorjelölt.



közlemény

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!