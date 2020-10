„Vége a PSD-s szappanoperának”: Clotilde Armand lett (hivatalosan is) a bukaresti első kerület polgármestere

A bukaresti választási iroda elutasította vasárnap a fővárosi első kerületi szavazatok újraszámlálására vonatkozó kérelmet.



Az illetékes intézmény megalapozatlannak nyilvánította és elutasította a Szociáldemokrata Párt (PSD) óvását, amelyet a fővárosi első kerületi választási iroda döntése ellen nyújtott be. Az első kerületi választási iroda ugyanis korábban szintén elutasította a szavazatok újraszámlálására vonatkozó beadványt.



A bukaresti választási iroda közölte: megvizsgálta a felsorolt indokokat és a benyújtott dokumentumokat, és ezek, valamint a hatályos törvények fényében megalapozatlannak tartja a szavazatok újbóli megszámolását.



A Központi Választási Iroda megvizsgálta és megalapozatlannak nyilvánította a választási csalás gyanúját - teszi hozzá a közlemény.



A szavazólapokat tartalmazó zsákok kezeléséről megjelent felvételek elemzése nem tartozik a bukaresti választási iroda hatáskörébe. Ezeket az illetékes hatóságok fogják megvizsgálni - szögezi le a dokumentum.



A fővárosi első kerületi szavazatok újraszámlálását és a szavazás megismétlését a Szociáldemokrata Párt a követelte, választási csalásra hivatkozva, miután bizonyos nyilvánosságra került felvételeken több személy látható, amint bemennek a szavazólapokat tartalmazó zsákokat őrző helyiségbe.



Az ügyben két vizsgálatot is indított az első kerületi bírósági ügyészség.



A fővárosi első kerületi polgármester-választást a nem végleges választási eredmények szerint a PNL és az USR PLUS közös jelöltje, Clotilde Armand nyerte 40,95%-kal.



A bukaresti választási iroda döntése után Clotilde Armand azt írta a Facebookra: "a PSD-óvások szappanoperája véget ért", és mától hivatalosan ő az első kerület polgármestere. (agerpres)

