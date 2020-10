Szigorú intézkedések lépnek életbe Kolozs megyében a koronavírus-járvány miatt!

Mircea Abrudan, Kolozs megye prefektusa hétfőn közölte, hogy a megye két városában, Désen és Szamosújváron bezárják a vendéglőket. Az intézkedésre amiatt volt szükség, mert ezen a két településen az 1000 lakosra számított fertőzések száma az elmúlt 14 napban meghaladta az 1,5-öt.



Az érvényes járványügyi szabályzat értelmében, ha ezt a kritikus szintet meghaladja a fertőzések száma, akkor felfüggesztik vendéglők és kávézók beltéri helyiségeinek működését.



Ezzel az intézkedéssel párhuzamosan a prefektusi hivatal elrendelte, hogy a megye összes iskoláinak 100 méteres körzetében kötelező legyen a maszkviselés. Az intézkedés keddtől, október 6-ától lép érvénybe. Kolozs megyében hétfőn 83 új megbetegedést jelentettek.



A megye központjában, Kolozsváron a fertőzöttségi ráta jelenleg 1,33 az ezerhez. Abban az esetben, ha itt is eléri az arány az 1,5-öt, akkor a dési és szamosújvári forgatókönyvhöz hasonlóan, a kolozsvári vendéglőket is be fogják zárni. (ziare.com/hírszerk.)



