Rangsorolták a háromszéki szenátor- és képviselőjelölteket

Rangsorolta az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete szenátor- és képviselőjelöltjeit. A Háromszéki Képviselők Tanácsa hétfő délután döntött a jelöltek sorrendjéről.



Ennek megfelelően a szenátorjelöltek listáját Fejér László vezeti, aki jelenleg is a felsőházban tevékenykedik. Második helyre került Benkő Erika, aki eddig parlamenti képviselő volt. A képviselőjelöltek listájának első helyén Miklós Zoltán közgazdász szerepel, őt követi Könczei Csaba mezőgépészmérnök, a harmadik helyre Gál Károly erdővidéki megyei tanácsos került.



Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke kiemelte, az a céljuk, hogy két szenátori és három képviselőt juttassanak be a bukaresti törvényhozásba.



Bemutatkoztak a jelöltek.



Folytatná gazdasági, fejlesztési területen végzett munkáját Fejér László szenátor, aki többek között a Kézdi tejszövetkezet, a szakoktatás kérdését, valamint a metropolisz övezet nyújtotta lehetőségeket emelte ki.



Benkő Erika a folytonosság erejét hangsúlyozta, külügyi munkáját folytatná szenátorként. Nagyon intenzíven jelen kell lenni a nemzetközi színtéren, hogy minél többször és több helyen elmondhassák az erdélyi magyarok ügyeit.



Miklós Zoltán, a Sepsi Ipari Park vezetője eddigi munkái során négy szakterületen: pénzügyi, önkormányzati, sportmenedzsment, valamint gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés terén szerzett tapasztalatot. Képviselőként a helyi pénzügyi autonómiáért dolgozna.



Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője jobban tudná segíteni törvénykezdeményezésekkel a háromszéki, székelyföldi agráriumot. A megfelelő biztonság nagyobb lendületet, jobb eredményt tudna hozni ennek az ágazatnak is.



Gál Károly helyi és megyei tanácsosként tevékenykedett, kereskedelemben dolgozik, az együttműködést, a becsülettel végzett munkát tartja fontosnak. (közlemény)



Fotó: Balról,, Könczei Csaba, Gál Károly, Miklós Zoltán, Benkő Erika és Fejér László

