Civil ruhás rendőrök vadászhatnak a maszkot nem viselőkre

A rendőröknek 20%-a civil ruhában fog járőrözni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan csak a hatóságok jelenlétében viselik a maszkot - amint eltűnnek az ellenőrök, leveszik, és a távolságtartási szabályokat sem követik.



A g4media.ro kormányközeli forrásokra hivatkozik, akiktől azt is megtudta, hogy egy zöld számot is készülnek aktiválni (0800 800 165), melyen keresztül az állampolgárok bejelentést tehetnek az egészségügyi szabályok be nem tartása esetén.



Erre a számra egyébként fotó és videóanyag is küldhető, melyek alapján akár büntethetnek vagy épp nyomozást kezdeményezhetnek a rendőrök. (g4media.ro, hírszerk.)





Fotó: Ava sol/unsplash.com

