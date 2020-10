Ciolacu: ha a napi új fertőzésszám eléri a 4000-et, a PSD támogatni fogja a válaszások elhalasztását

A járvány alakulásának függvényében döntenek majd a szociáldemokrata párti törvényhozók, hogy támogatni fogják-e szavazatukkal a parlamenti választások elhalasztására vonatkozó törvénytervezetet, amelyet Adrian Dohotaru független képviselő nyújtott be. Erről Marcel Ciolacu, a PSD elnöke nyilatkozott hétfőn.



Ciolacut arról kérdezték a sajtó munkatársai a PSD országos politikai tanácsának ülését követően, hogy párttársai támogatni fogják-e a parlamenti választások elnapolásának javaslatát.



"Meglátjuk majd abban a pillanatban, attól függően, hogy miként alakul a járvány. Nem a PSD fogja elhalasztani a választásokat. Ha naponta 4000 új megfertőződés lesz, akkor azt hiszem, indokolt megszavazni a választások elhalasztását a parlamentben" - felelte a PSD elnöke, aki hozzátette, több politikai pártnak is támogatnia kellene a javaslatot ahhoz, hogy átmenjen.



Adrian Dohotaru független képviselő október 2-án nyújtott be törvénytervezetet, amelynek értelmében a parlamenti választásokat 2021. március 14-ére halasztanák el. A hírt maga a törvényhozó jelentette be pénteken.



A javaslat értelmében a parlamenti választásokra 2021. március 14-én, vasárnap kerülne sor, a választási kampányt előkészítő időszak pedig 2021. január 13-án venné kezdetét.



A szenátus ügyvivő elnöke, Robert Cazanciuc hétfőn közölte, hogy Dohotaru tervezete ügyében elkezdődött a jogalkotási eljárás, a szöveg a szenátus házbizottsága, a kormány, a jogalkotási tanács és a gazdasági-szociális tanács elé került véleményezés végett.(agerpres)



Fotó: Marcel Ciolacu, a szociáldemokrata párt elnöke. Forrás: Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!