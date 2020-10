Vonatkoznak-e az ingázókra is az új határátlépési szigorítások? Megkérdeztük

Amint arról beszámoltunk, Románia szigorításokat vezetett be azokkal szemben, akik olyan országokból jönnek, ahol aránylag magas a fertőzöttek száma. Lényegében 14 napos karanténra kötelezik a „sárga” és a „piros” besorolású térségekből érkezőket. Akik pedig nem több, mint 3 napot töltenek el az országban, fel kell mutassanak egy 48 órásnál nem régebbi negatív tesztet.



Mivel a „sárga” besorolású országok között van Magyarország is (egyebek mellett Nagy-Britannia, az USA és Ausztria mellett), érthető módon riadalmat keltett az országhatár közelében élők körében az új rendelet. Főleg azok sorában, akik egyik országból a másikba járnak át napi szinten dolgozni, és esetleg a gyerekük is a határ túloldalán jár iskolába. Illetve azok is elkezdtek nyugtalankodni, akik ingatlannal – házzal, földdel – rendelkeznek odaát, mert esetükben is gondot jelentene, ha hetekig nem tudnák átlépni a határt.



Megkérdeztük ezzel kapcsolatban a Máramarosszigeti Határrendészeti Felügyelőséget, ahol a szóvivő megnyugtatott mindenkit: nem vonatkoznak a szigorítások az ingázókra. Ahogy eddig is, karanténkötelezettség nélkül kelhetnek át a román-magyar országhatáron azok, akik a határsávtól nem laknak 30 kilométernél messzebb, illetve fel tudnak mutatni egy munkáltatói igazolást, vagy ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó igazolást.



Itt lehet tanulmányozni azon országok listáját, ahonnan érkezve kötelező a karantén.



Fotó: A nagylaki átkelő. Forrás: Román Határrendészeti Felügyelőség



