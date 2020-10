Az Euthyroxéval azonos hatóanyagú gyógyszerszállítmány jön Romániába

Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnöke kedden úgy nyilatkozott: az Euthyroxéval megegyező hatóanyagú gyógyszerszállítmány érkezik rövidesen Romániába, az embereknek nem lenne szabad több évre való tartalékot felhalmozniuk.



Bogdan Chiriţoiu az AGERPRES hírügynökségnek arról számolt be, hogy a Versenytanács ellenőrzéseket végzett, miután több helyről jelezték, hogy az év első felében hiány volt Euthyroxból, és a pajzsmirigy-rendellenességben szenvedő páciensek nehezen jutottak hozzá.



A hatóságok a kivizsgálás során arra a következtetésre jutottak, hogy január-márciusban a forgalmazási engedéllyel rendelkező Merck által a romániai piacon értékesített Euthyrox gyógyszerek mindössze 0,5%-a került exportra. Összehasonlításképpen: 2019 ugyanazon periódusában ez az arány még 5% volt, mégsem jelezték, hogy hiánycikk lenne a piacon. Márciusban a kormány elrendelte az említett gyógyszer exportjának leállítását 2020 októberéig.



Ugyanakkor 2020 áprilisában 35%-kal nőtt a piacon levő Euthyrox mennyisége a tavalyi év áprilisához képest, és 60%-kal 2009 áprilisához képest.



Bogdan Chiriţoiu szerint a végkövetkeztetés az, hogy az Euthyrox hiánya nem az export vagy a piaci korlátozás miatt következett be, hanem amiatt, hogy a COVID-19 járvány felbukkanása óta az emberek túlzott adagokat vásárolnak belőle.



Úgy vélekedett: az termelők azért nem tudnak nagyobb adagot piacra dobni belőle, mert korlátozott a termelői kapacitás. 'Még csak nem is egy drága gyógyszer, hogy azt lehessen mondani, hogy kereskedelmi szempontból értékes. Nem képez nagy profitforrást' - tette hozzá a Versenytanács elnöke.



Azt is közölte: rövidesen egy hasonló, az Euthyroxéval azonos hatóanyagú gyógyszerből érkezik szállítmány Romániába. A készítményhez már csak a betegtájékoztatót kell lefordíttatni - mondta még Chiriţoiu, aki türelmet kért a lakosságtól, valamint azt, hogy ne halmozzanak fel évekre elegendő gyógyszerkészleteket.



Romániában körülbelül 750.000 ember használ Euthyrox gyógyszert. (agerpres)

