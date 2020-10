25 százalékkal nőtt a nők aránya az önkormányzatokban

Az RMDSZ Nőszervezet fontos eredménynek tartja, hogy 911 erdélyi magyar nő indult el helyhatósági választásokon. Céljuk ugyanis, hogy évről-évre több nő vegyen részt a közéletben, a döntéshozatalban.



Az önkormányzati választások során, az RMDSZ listáin összesen 372 nő nyert el helyi és megyei tanácsosi, valamint polgármesteri tisztséget, ez az arány 25,25 százalékos növekedést jelent a korábbi évekhez képest.



Bihar megyében (53), Háromszéken (57) Maros megyében (62) és Hargita megyében (71) jutottak be a legnagyobb számban nők a döntéshozatalba, de nem elhanyagolható az sem, hogy a szórványban is megmaradt, sőt volt ahol erősödött a női képviselet.



Hunyad megyében 16 év után sikerült visszaszerezni a képviseletet a megyei tanácsban, ahol a következő négy évben Máté Márta dolgozik majd a helyi magyar közösségért. Arad, Beszterce és Fehér megyében is sikerült megőrizni a bejutó helyeket, Szilágyságban és Szatmár megyében pedig a 2016-os arányokhoz képest jelentősen megnövekedett a női tanácsosok száma.



Az RMDSZ színeiben indult női polgármester-jelöltek közül öten nyertek el vezetői tisztséget, de két független, az RMDSZ Nőszervezet által támogatott jelöltnek is bizalmat szavaztak a közösségeink. A 2020-2024-es időszakban tehát hét nő polgármester vezetésével fejlődhetnek településeink. (közlemény/hírszerk.)





